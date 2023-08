Defesa Civil alerta sobre altas temperaturas e baixa umidade do ar em Mato Grosso

Iniciativa desenvolvida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso foi apresentada nesta terça-feira (22) no XII Congresso Consad de Gestão Pública, em Brasília. O artigo selecionado aborda o tema “Evoluções da organização do trabalho, produtividade, sistemas e processos a partir de um dimensionamento do quadro”, e partiu da experiência do Projeto de Dimensionamento da Força de Trabalho.

A apresentação foi feita pela subprocuradora-geral de Justiça de Planejamento e Gestão, Hellen Uliam Kuriki, com apoio do Gerente de Gestão do Departamento de Planejamento e Gestão (Deplan), Diego Dias de Lima, e equipe do Instituto Publix. O artigo teve como autoria a promotora de Justiça, a chefe do Departamento de Planejamento e Gestão, Annelyse Cristine Candido Santos, e a equipe do Instituto Publix, Raphael Salviano e Mário Woortmann, a partir do trabalho desenvolvido pelo Grupo Gestor designado para execução do Projeto de Dimensionamento da Força de Trabalho.

O trabalho, conforme os autores, traz relato sobre a experiência desenvolvida pelo MPMT para execução do Projeto de Dimensionamento da Força de Trabalho na instituição. Informações sobre o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), população, Índice de Gestão Fiscal (IGF), Índice de Progresso Social (IPS) dos municípios e movimentações realizadas em sistemas internos da instituição serviram de parâmetros para projeções e agrupamentos das Promotorias de Justiça, na elaboração do Projeto de Dimensionamento da Força de Trabalho no Ministério Público de Mato Grosso.

Foram relatadas as experiências e resultados como a criação de um Comitê de Dimensionamento e Gestão da Força de Trabalho, ajustes em processos de trabalho, na utilização de sistemas informatizados, a identificação e definição de indicadores de produtividade para unidades administrativas que ainda não os possuíam, a organização do centro suporte administrativo às unidades finalísticas (promotorias e procuradorias), a criação de um BI (business intelligence) para monitorar o volume de demanda e o dimensionamento do quadro.

A base de dados reúne informações dos anos de 2016 a 2021, com projeções até 2027.

Fonte: Ministério Público MT – MT