Defesa Civil de Cuiabá atua para retirar árvores derrubadas pela forte chuva desta segunda-feira (30)

Servidores da Prefeitura de Cuiabá recebem, ao longo desta terça-feira (31), o salário referente ao mês de outubro. O ato reforça o compromisso e respeito assumido pela gestão Emanuel Pinheiro com o funcionalismo público do Município, pagando os cerca de 16 mil trabalhadores sempre dentro do mês trabalhado.

A folha salarial deste mês é de aproximadamente R$ 80 milhões e o pagamento no último dia útil do mês atesta a responsabilidade do Município com a estabilidade financeira de seus colaboradores. Esse compromisso garante que os servidores possam planejar suas finanças com tranquilidade, contribuindo para o bem-estar de suas famílias.

“Desde 2017, pagamos os salários rigorosamente em dia. Não seria diferente nesse mês especial, que é o mês do servidor. Tenho o orgulho de ter essas pessoas me ajudando a administrar a cidade e caminhando ao meu lado. Honrar esse compromisso foi uma das formas que encontramos para demonstrar nosso respeito”, comenta o prefeito Emanuel Pinheiro.

Emanuel lembra ainda que, além do pagamento dos servidores ativos, a Administração Municipal também já quitou no dia 25 a folha salarial dos mais de 4,9 mil aposentados e pensionistas. O prefeito ressalta também que, durante toda sua gestão, nunca houve atraso no pagamento do funcionalismo público municipal.

Outro fator destacado pelo chefe do Executivo é a injeção de recursos na economia local. “Ao mesmo tempo que valorizamos e demonstramos nosso respeito pelo servidor, também impulsionamos a economia local. Geramos uma movimentação econômica que beneficia diversos segmentos do comércio”, pontua.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT