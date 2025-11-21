Cuiabá
Defesa Civil de Cuiabá mantém alerta de chuva para este sábado em Cuiabá
A Defesa Civil de Cuiabá mantém para este sábado (22) um alerta de possibilidade de chuva moderada, com previsão de até 30 milímetros por hora e ventos entre 40 e 60 km/h em várias regiões da capital. O aviso, válido até o meio-dia, integra o sistema de monitoramento contínuo do órgão e reforça a necessidade de atenção especialmente em áreas suscetíveis a alagamentos, queda de galhos de árvores e descargas elétricas.
Embora o alerta seja classificado como o de menor gravidade entre os níveis utilizados pelo órgão, o secretário-adjunto especial da Defesa Civil, coronel BM Alessandro Borges, destaca que qualquer mudança no clima exige cuidado. “Temos previsão de chuva de até 30 mm. É o menor alerta que temos. Mas sempre é bom ficar atentos, acompanhar em sua região e, qualquer coisa, ligar ao 193 ou 199”, orienta.
Monitoramento reforçado após semana de instabilidade
O aviso ocorre poucos dias após a capital enfrentar chuvas mais intensas. Na última segunda-feira (17), a previsão chegou a indicar precipitação de até 60 mm e rajadas de vento que poderiam alcançar 100 km/h. A cidade registrou pontos de alagamento e queda de árvores, além do desabamento da parede de uma residência no bairro Dom Aquino, caso atendido pela Defesa Civil.
Apesar dos transtornos momentâneos, os córregos permaneceram dentro dos níveis de segurança e não houve registro de ocorrências graves. À época, o coronel Borges ressaltou que o cenário requeria cautela e que as equipes estavam acompanhando a evolução das tempestades em tempo real. Esse monitoramento permanece ativo nesta semana, ainda que em condições menos severas.
Riscos associados e cuidados essenciais
Segundo a Defesa Civil, mesmo chuvas moderadas podem gerar riscos, como queda de galhos, instabilidade em estruturas frágeis, acúmulo de água em vias e diminuição da visibilidade no trânsito. Borges alerta que, muitas vezes, o perigo está em situações aparentemente simples. “A chuva fraca mistura com o óleo do asfalto e deixa a pista muito lisa. É quando mais ocorrem acidentes. Na chuva forte, o risco maior está na visibilidade. Por isso, é fundamental dirigir com prudência.”
A orientação geral é evitar áreas alagadas, buscar abrigo seguro durante rajadas de vento, manter distância de árvores e estruturas metálicas e interromper a condução do veículo caso a visibilidade fique comprometida. Moradores também devem checar telhados, calhas e árvores próximas às residências.
Contatos de emergência e sistema de alertas
Em caso de necessidade, a população pode acionar os canais oficiais:
— 193 – Corpo de Bombeiros
— 199 – Defesa Civil
— WhatsApp da Defesa Civil de Cuiabá: (65) 99244-4018 (plantão 24h)
A Defesa Civil recomenda ainda que moradores mantenham o cadastro atualizado nos sistemas de alerta para receber notificações antecipadas sobre mudanças no clima.
Compromisso com a segurança
O coronel Borges reforça que o trabalho da Defesa Civil permanece voltado à prevenção e à pronta resposta, especialmente durante o período chuvoso. “A prevenção é sempre o melhor caminho. Não há motivo para pânico, mas sim para atenção e prudência. Seguiremos atentos até que o alerta seja encerrado. E pedimos à população que se mantenha informada e siga as orientações”, conclui.
Com equipes nas ruas, informações atualizadas e acompanhamento constante das condições climáticas, o órgão reafirma seu compromisso em proteger a população e minimizar riscos durante as chuvas.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Câmara realiza solenidade aos administradores do CRA e pelos 60 anos da profissão
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Prefeitura de Cuiabá realiza programação especial no Distrito do Aguaçu
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer realizará, neste sábado (22), um grande evento comunitário no Distrito do Aguaçu. O evento inédito denominado Viva Aguaçu, contará com serviços de saúde, atividades recreativas e atrações culturais para a comunidade e região, no Campo de Futebol do Distrito de Aguaçu, a partir das 8h até as 16h.
Em meio as ações haverá vacinação, atendimentos de saúde, aulas de defesa pessoal, atividades esportivas, brincadeiras e muita emoção na apresentação do helicóptero do Ciopaer.
Como atrações culturais estão previstas apresentações musicais com Neto Moraes e Eduardo Madá e de Todynho e Bumlai, além de Siriri, com estudantes da EMEBEC Udeney Gonçalves.
Entre os serviços ofertados estão: atendimentos médico, social e psicológico, atualização vacinal, coleta de CCO, atualização e registro do CadÚnico, vacinação PET (animais) e aula de defesa pessoal.
E ainda, armário solidário, gincana e distribuição de picolé para tornar a festividade ainda mais divertida.
SERVIÇO
O que: Viva Aguaçu
Quando: Sábado (22)
Horário: das 8h às 16h
Local: Distrito do Aguaçu
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
