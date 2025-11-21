Connect with us

Cuiabá

Defesa Civil de Cuiabá mantém alerta de chuva para este sábado em Cuiabá

21/11/2025

21/11/2025

A Defesa Civil de Cuiabá mantém para este sábado (22) um alerta de possibilidade de chuva moderada, com previsão de até 30 milímetros por hora e ventos entre 40 e 60 km/h em várias regiões da capital. O aviso, válido até o meio-dia, integra o sistema de monitoramento contínuo do órgão e reforça a necessidade de atenção especialmente em áreas suscetíveis a alagamentos, queda de galhos de árvores e descargas elétricas.

Embora o alerta seja classificado como o de menor gravidade entre os níveis utilizados pelo órgão, o secretário-adjunto especial da Defesa Civil, coronel BM Alessandro Borges, destaca que qualquer mudança no clima exige cuidado. “Temos previsão de chuva de até 30 mm. É o menor alerta que temos. Mas sempre é bom ficar atentos, acompanhar em sua região e, qualquer coisa, ligar ao 193 ou 199”, orienta.

Monitoramento reforçado após semana de instabilidade

O aviso ocorre poucos dias após a capital enfrentar chuvas mais intensas. Na última segunda-feira (17), a previsão chegou a indicar precipitação de até 60 mm e rajadas de vento que poderiam alcançar 100 km/h. A cidade registrou pontos de alagamento e queda de árvores, além do desabamento da parede de uma residência no bairro Dom Aquino, caso atendido pela Defesa Civil.

Apesar dos transtornos momentâneos, os córregos permaneceram dentro dos níveis de segurança e não houve registro de ocorrências graves. À época, o coronel Borges ressaltou que o cenário requeria cautela e que as equipes estavam acompanhando a evolução das tempestades em tempo real. Esse monitoramento permanece ativo nesta semana, ainda que em condições menos severas.

Riscos associados e cuidados essenciais

Segundo a Defesa Civil, mesmo chuvas moderadas podem gerar riscos, como queda de galhos, instabilidade em estruturas frágeis, acúmulo de água em vias e diminuição da visibilidade no trânsito. Borges alerta que, muitas vezes, o perigo está em situações aparentemente simples. “A chuva fraca mistura com o óleo do asfalto e deixa a pista muito lisa. É quando mais ocorrem acidentes. Na chuva forte, o risco maior está na visibilidade. Por isso, é fundamental dirigir com prudência.”

A orientação geral é evitar áreas alagadas, buscar abrigo seguro durante rajadas de vento, manter distância de árvores e estruturas metálicas e interromper a condução do veículo caso a visibilidade fique comprometida. Moradores também devem checar telhados, calhas e árvores próximas às residências.

Contatos de emergência e sistema de alertas

Em caso de necessidade, a população pode acionar os canais oficiais:

193 – Corpo de Bombeiros
— 199 – Defesa Civil
WhatsApp da Defesa Civil de Cuiabá: (65) 99244-4018 (plantão 24h)

A Defesa Civil recomenda ainda que moradores mantenham o cadastro atualizado nos sistemas de alerta para receber notificações antecipadas sobre mudanças no clima.

Compromisso com a segurança

O coronel Borges reforça que o trabalho da Defesa Civil permanece voltado à prevenção e à pronta resposta, especialmente durante o período chuvoso. “A prevenção é sempre o melhor caminho. Não há motivo para pânico, mas sim para atenção e prudência. Seguiremos atentos até que o alerta seja encerrado. E pedimos à população que se mantenha informada e siga as orientações”, conclui.

Com equipes nas ruas, informações atualizadas e acompanhamento constante das condições climáticas, o órgão reafirma seu compromisso em proteger a população e minimizar riscos durante as chuvas.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

