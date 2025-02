Defesa Civil de Cuiabá realiza vistoria em casas destelhadas por temporal

A Prefeitura de Cuiabá, por meio de publicação nesta sexta-feira (04/02), divulga editais de convocação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para Contratos Temporários de Prestação de Serviços por Tempo Determinado e Formação de Cadastro de Reserva Nº 12/2024/GS/SME.

O processo seletivo foi publicado na Gazeta Municipal Nº 937, de 27/08/2024, e visa o preenchimento de vagas nas unidades educacionais da rede municipal para o ano letivo de 2025. Estão sendo convocados candidatos aprovados para as funções de Pedagogo, Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), Técnico em Manutenção e Infraestrutura (Auxiliar de Serviços Gerais – TMIE – ASG), Técnico em Nutrição Escolar (TNE), e professores nas áreas de Arte, Educação Física, Matemática, Ciências, Geografia, História, Português, além de Pedagogos para Sala Multifuncional. As vagas são para unidades educacionais localizadas em todas as regionais e na área rural do município.

Os candidatos convocados devem comparecer à Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Diogo Domingos Ferreira, nº 292, bairro Bandeirantes, nos dias 05 e 06 de fevereiro de 2025, conforme os horários estabelecidos nos Editais de Convocação, para entrega de documentos e atribuição dos cargos. É fundamental que os convocados leiam atentamente os editais, pois o candidato que não comparecer na data e horário indicados, ou não entregar toda a documentação exigida, será eliminado, sem possibilidade de segunda chamada.

Os documentos a serem entregues, tanto originais quanto cópias, incluem RG, CPF, Título de Eleitor, PIS/PASEP, Certificado de Reservista (para homens), comprovante de residência, diploma ou certificado de conclusão de curso acompanhado do histórico escolar do Ensino Médio, exame admissional e certidões negativas. O candidato que chegar após o horário estabelecido e tiver seu nome já chamado será reposicionado no final da lista de convocação. O não comparecimento no horário previsto resultará em eliminação do certame, conforme item 13.3 do edital. Os candidatos convocados também deverão realizar o exame admissional no local de sua preferência, com a indicação do cargo e aptidão.

O certame realizado em 2024 ofereceu 2.015 vagas para contratação imediata e formação de cadastro reserva de níveis médio e superior, com o objetivo de substituir servidores efetivos e atender à necessidade temporária de excepcional interesse público nas unidades educacionais da rede municipal de ensino. Já foram convocados 3.231 candidatos nas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª convocações. Nesta 5ª convocação, 386 candidatos estão sendo chamados para diversos cargos e regionais.

Confira os editais de convocação em anexo.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT