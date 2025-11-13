CIDADES
Defesa Civil de Sinop emite alerta para chuvas intensas e ventos fortes nas próximas 24h
De acordo com o aviso meteorológico, há previsão de chuva entre 20 e 30 mm/h, podendo chegar a 50 mm/h, acompanhada de ventos fortes entre 40 e 60 km/h. As condições favorecem a ocorrência de transtornos típicos de tempestades.
As equipes de monitoramento destacam três riscos principais durante o período de validade do alerta: descargas elétricas: temporais podem intensificar a incidência de raios, exigindo que moradores evitem áreas abertas e busquem locais seguros; queda de galhos e árvores: rajadas de vento podem provocar desprendimento de estruturas frágeis, causando danos em vias públicas, e, alagamentos: chuvas volumosas em curto intervalo podem ocasionar enxurradas e acúmulo de água em pontos críticos da cidade.
Orientações à população
A Defesa Civil recomenda que a população evite trafegar por áreas alagadas, não se abrigue sob árvores durante tempestades, reforce telhados e estruturas vulneráveis, redobre a atenção ao dirigir sob chuva intensa, mantenha distância de fios rompidos e acione imediatamente as autoridades.
Canais de emergência
Em caso de ocorrências, a população pode acionar:
193 – Corpo de Bombeiros
199 – Defesa Civil
A Prefeitura de Sinop segue monitorando as condições climáticas e mantém equipes de prontidão para atender possíveis chamados. As atualizações oficiais serão divulgadas pelos canais de comunicação do município.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
CIDADES
Prefeito e secretário de Estado consolidam, em reunião, projetos para educação de Sinop
O encontro consolida parcerias definidas há cerca de duas semanas, como a liberação de recurso para a retomada das obras de duas Escolas Municipais de Educação Básica (Emei’s), e, a construção e ampliação de mais três escolas municipais. O chefe do Executivo Municipal e secretário pontuaram os andamentos necessários para que as obras ocorram de maneira acelerada.
“A gente está numa força tarefa para conseguir realizar todos esses investimentos o quanto antes. Sinop é uma cidade que cresce muito, é uma cidade prioritária. Reafirmei aqui o compromisso do governador Mauro Mendes, do vice Otaviano Pivetta, na educação”, reforçou o secretário de Estado.
Ao todo, os investimentos ultrapassam R$ 150 milhões, que devem ser repassados na modalidade fundo a fundo.
Leia mais:
Prefeito articula com Estado e conquista mais de R$ 150 milhões em investimentos para educação de Sinop
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
CIDADES
UCT Sinop convoca população para doações de sangue O negativo
As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h – sem necessidade de agendamento prévio -, na Rua das Amendoeiras, Setor Comercial, anexo ao Hospital Regional de Sinop (HRS). Além disso, a unidade realiza coletas especiais aos sábados, todos os meses, em dia escolhido previamente. O objetivo é de ampliar o acesso da população à doação.
A unidade esclarece que todas as tipagens sanguíneas são necessárias para garantir o abastecimento do banco de sangue e mantê-lo disponível para atender as demandas de pacientes internados em hospitais públicos e em necessidade de transfusão de sangue.
O sangue coletado na UCT de Sinop é utilizado para transfusões em pacientes internados no Hospital Regional e em outras unidades hospitalares. Além de salvar vidas em emergências, o banco de sangue é essencial para tratamentos contínuos, como em casos de câncer, doenças hematológicas e cirurgias de médio e grande porte.
Em Sinop, a UCT realiza, além das coletas e dispensação de bolsas de sangue, a separação dos componentes do sangue para atender necessidades específicas de pacientes. Em Sinop, a UCT fraciona a bolsa de sangue em “centrado de hemácias, plasma comum e plaquetas, entretanto, uma única bolsa pode salvar até três vidas.
Quem pode doar?
Para doar, é necessário apresentar documento oficial com foto e o CEP do endereço. O doador deve ter entre 16 e 69 anos, pesar acima de 51 kg, estar em boas condições de saúde e ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior. Jovens de 16 e 17 anos podem doar mediante autorização assinada pelos responsáveis legais, que devem acompanhar todo o processo.
De acordo com as orientações da UCT, existem restrições temporárias para a doação. Pessoas que realizaram cirurgias recentes, passaram por tratamentos odontológicos, tiveram gripe ou febre nos últimos sete dias ou receberam vacinas devem respeitar os prazos mínimos antes de doar. Gestantes e mulheres que estão amamentando também não podem realizar a doação até os períodos exigidos de recuperação.
Outra recomendação importante é o intervalo entre as doações. Homens podem doar a cada 60 dias, até quatro vezes ao ano, enquanto mulheres devem respeitar o intervalo de 90 dias, com o limite de três doações anuais. O uso de bebidas alcoólicas nas 24 horas anteriores ou o consumo de drogas ilícitas também impossibilitam a doação.
A UCT reforça que doar sangue é um ato rápido e seguro, que pode salvar até quatro vidas com cada bolsa coletada. A Unidade disponibiliza o número (66) 99292-2634 (whatsapp) para dúvidas ou informações. As coletas são realizadas por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Em abertura de seminário, desembargadora Clarice Claudino convida para “jornada de reconexão”
Defesa Civil de Sinop emite alerta para chuvas intensas e ventos fortes nas próximas 24h
Prefeito e secretário de Estado consolidam, em reunião, projetos para educação de Sinop
“A crise climática é também uma crise de saúde pública. Adaptar os nossos sistemas de saúde é proteger vidas”, diz ministro Alexandre Padilha
TCE-MT apresenta alterações do leiaute do Sistema Aplic para o exercício de 2026
Segurança
Força Tática prende em Poconé foragido suspeito por tentativa de feminicídio em Cuiabá
Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam, na noite desta quarta-feira (12.11), um homem, de 27 anos,...
PM conduz quatro faccionados e apreende 89 porções de drogas em Nova Mutum
Policiais militares do 26º Batalhão e da Cavalaria prenderam um homem e apreenderam três adolescentes por tráfico ilícito de drogas...
Polícia Militar prende idoso por furto e recupera 12 cabeças de gado e um cavalo
Equipes da Polícia Militar de Santa Terezinha prenderam um idoso, de 61 anos, pelo crime de furto de gado, na...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES6 dias atrás
Previ Sinop realiza análise e homologação das candidaturas para os Conselhos Deliberativo e Fiscal
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura realiza manutenção com cascalhamento, patrolamento e compactação do solo na Estrada Lívia
-
TCE MT7 dias atrás
TCE-MT comemora 25 anos da Escola Superior de Contas com palestra de Steven Dubner
-
Saúde6 dias atrás
Ministério da Saúde anuncia R$ 25 milhões para redução de fila de registros na Anvisa
-
CIDADES3 dias atrás
Prefeitura prepara dia exclusivo para a saúde do homem com nove especialidades médicas
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura de Sinop promove treinamento em comunicação assertiva para servidores do Procon
-
CIDADES3 dias atrás
XV Mostra Pedagógica valoriza práticas exitosas e fortalece a rede municipal de ensino em Sinop
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura de Sinop encerra etapa do Mulheres do Campo com capacitação e valorização da produção artesanal