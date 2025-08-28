Defesa Civil de Várzea Grande alerta para riscos durante o período de estiagem

Segundo a Defesa Civil, a baixa umidade do ar, a oscilação de temperaturas e a exposição prolongada à fumaça podem provocar crises respiratórias e podem elevar a demanda por atendimentos nas unidades de saúde do Município

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Várzea Grande emitiu alerta à população sobre os riscos no período crítico de estiagem, quando aumentam as chances de incêndios urbanos e rurais. Segundo o instituto Climatempo, nesta sexta-feira (29) e no sábado (30), Várzea Grande começará a ter temperaturas mais quentes (39°), com 23% de umidade do ar. Já no domingo (31), a previsão é que o Município registre temperatura de 40°, com umidade relativa do ar em torno de 18%, ou seja, em nível crítico, conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Segundo a Defesa Civil, a baixa umidade do ar, a oscilação de temperaturas e a exposição prolongada à fumaça podem provocar crises respiratórias e podem elevar a demanda por atendimentos nas unidades de saúde do Município.

Como forma de prevenção, a Prefeitura de Várzea Grande, em parceria com o Corpo de Bombeiros, lançou no dia 14 de julho a campanha “VG sem Queimadas”, que busca intensificar ações educativas e de conscientização, além de mobilizar a população contra práticas perigosas como a queima de lixo e resíduos em terrenos baldios. A iniciativa reforça a importância do engajamento da comunidade na prevenção e denúncia de crimes ambientais.

A coordenadora da Defesa Civil de Várzea Grande, Metuzala Costa Meira, orienta que os moradores podem se cadastrar para receber alertas diretamente no celular. Para isso, basta enviar uma mensagem de texto com o número do CEP para 40199.

“Sempre há uma grande preocupação quando começa este período de estiagem emitindo alertas e orientando nossa população sobre os cuidados necessários, principalmente sobre a importância da hidratação”, conta Metuzala.

Recomendações à população:

– Beba bastante água, mesmo sem sentir sede

– Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre 10h e 17h

– Prefira banhos mornos e utilize hidratante para evitar ressecamento da pele

– Use umidificadores ou métodos alternativos, como bacias com água e toalhas úmidas nos ambientes

– Evite aglomerações e locais fechados com ar-condicionado por longos períodos

– Procure atendimento médico em caso de problemas respiratórios;

Em caso de incêndio urbano ou rural, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros (193) ou a Polícia Militar (190).

A Defesa Civil reforça que a participação da população é fundamental para a redução dos riscos.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT