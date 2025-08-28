Várzea Grande
Defesa Civil de Várzea Grande alerta para riscos durante o período de estiagem
Segundo a Defesa Civil, a baixa umidade do ar, a oscilação de temperaturas e a exposição prolongada à fumaça podem provocar crises respiratórias e podem elevar a demanda por atendimentos nas unidades de saúde do Município
A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Várzea Grande emitiu alerta à população sobre os riscos no período crítico de estiagem, quando aumentam as chances de incêndios urbanos e rurais. Segundo o instituto Climatempo, nesta sexta-feira (29) e no sábado (30), Várzea Grande começará a ter temperaturas mais quentes (39°), com 23% de umidade do ar. Já no domingo (31), a previsão é que o Município registre temperatura de 40°, com umidade relativa do ar em torno de 18%, ou seja, em nível crítico, conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS).
Segundo a Defesa Civil, a baixa umidade do ar, a oscilação de temperaturas e a exposição prolongada à fumaça podem provocar crises respiratórias e podem elevar a demanda por atendimentos nas unidades de saúde do Município.
Como forma de prevenção, a Prefeitura de Várzea Grande, em parceria com o Corpo de Bombeiros, lançou no dia 14 de julho a campanha “VG sem Queimadas”, que busca intensificar ações educativas e de conscientização, além de mobilizar a população contra práticas perigosas como a queima de lixo e resíduos em terrenos baldios. A iniciativa reforça a importância do engajamento da comunidade na prevenção e denúncia de crimes ambientais.
A coordenadora da Defesa Civil de Várzea Grande, Metuzala Costa Meira, orienta que os moradores podem se cadastrar para receber alertas diretamente no celular. Para isso, basta enviar uma mensagem de texto com o número do CEP para 40199.
“Sempre há uma grande preocupação quando começa este período de estiagem emitindo alertas e orientando nossa população sobre os cuidados necessários, principalmente sobre a importância da hidratação”, conta Metuzala.
Recomendações à população:
– Beba bastante água, mesmo sem sentir sede
– Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre 10h e 17h
– Prefira banhos mornos e utilize hidratante para evitar ressecamento da pele
– Use umidificadores ou métodos alternativos, como bacias com água e toalhas úmidas nos ambientes
– Evite aglomerações e locais fechados com ar-condicionado por longos períodos
– Procure atendimento médico em caso de problemas respiratórios;
Em caso de incêndio urbano ou rural, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros (193) ou a Polícia Militar (190).
A Defesa Civil reforça que a participação da população é fundamental para a redução dos riscos.
Várzea Grande
Flávia e Tião entregam novos uniformes para alunos da rede municipal
Entrega iniciada hoje segue cronograma estabelecido pela SMECEL. Os uniformes vão contemplar os 33 mil alunos das 97 unidades da rede municipal de Ensino
A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, e o vice-prefeito, Tião da Zaeli, ambos do PL, iniciaram a entrega dos novos modelos dos uniformes para os alunos da rede municipal de Educação. A cerimônia foi realizada na manhã desta quinta-feira (28), na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Professora Rita Auxiliadora de Campos Cunha’, no bairro Mapim.
Os kits irão contemplar todos os 33 mil alunos das 97 unidades da rede municipal de Ensino. A distribuição e logística seguirá cronograma elaborado pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL) durante todo o mês de setembro.
A prefeita aproveitou o momento para relembrar todo o trabalho, dedicação e força-tarefa realizados para que se conseguisse entregar os uniformes ainda neste ano, tendo em vista as pendências que foram deixadas pela administração passada, o que dificultou a contratação da produção de novos uniformes. “Fizemos um trabalho efetivo para quitar as dívidas referentes aos uniformes do ano passado e assim contratar a confecção dos novos uniformes para esse ano. Todo esse esforço foi necessário, mas, somente agora estamos conseguindo entregar os uniformes para os nossos alunos” explicou.
Para o vice-prefeito, Tião da Zaeli, o uso dos uniformes são a garantia de identificação e segurança dos alunos na ida e na volta da escola. “Fizemos questão de encomendar uniformes de boa qualidade, bonitos e feitos para durar, o que reflete a seriedade desta gestão” destacou Zaeli, afirmando que atualmente o município de Várzea Grande vive uma nova fase em sua história político/administrativa, onde as demandas da população estão sendo tratadas com seriedade, austeridade e transparência.
O secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Igor Cunha, reforçou que a distribuição de uniformes para os alunos da rede municipal de Várzea Grande está garantida pela Lei Municipal nº 4.110 de 2015, que assegura a uniformização composta por dois conjuntos (camiseta e shorts) para crianças da creche, pré-escola e Ensino Fundamental inicial, duas camisetas para alunos dos anos finais do Ensino Fundamental, entregues no início de cada ano letivo.
“A gestão Flávia Moretti/Tião da Zaeli, apresentou os novos modelos dos uniformes no mês de julho em uma audiência no Gabinete da prefeita e inicia hoje a entrega dos novos modelos de uniformes para os alunos da rede municipal, com a produção de um kit para cada aluno, composto por camisetas, shorts, short saia, mochila e tênis, totalizando 230 mil peças” explicou o secretário.
A escola escolhida para a entrega dos kits, a EMEB ‘Professora Rita Auxiliadora de Campos Cunha’, é uma das escolas campeãs com 6.2 no índice do IDEB e entre as 12 escolas ganhadoras do Prêmio Alfabetiza Mais de 2025, promovido pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc).
Participaram do evento, a diretora da EMEB Profª Rita Auxiliadora de Campos Cunha, professora Leucy Ribeiro de Lima, a subsecretária de Educação, Eva de Paulo, o superintendente de Gestão escolar, professor Gilmar Mussa, a superintendente Pedagógica, profª Wilcimara Carnelos, o superintendente de Cultura, Leandro Manduca e os vereadores Charles Fabiano e Rosy Prado.
Várzea Grande
Prefeitura apresenta rotas alternativas durante bloqueio na trincheira da Avenida da FEB
O bloqueio será realizado entre os dias 29 de agosto e 6 de setembro, podendo ser prorrogado conforme o andamento dos trabalhos
A partir de amanhã (29), a Avenida da FEB estará interditada no trecho que corresponde à trincheira do aeroporto para a execução de mais uma etapa das obras do BRT, conduzidas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura de Mato Grosso.
O bloqueio será realizado entre os dias 29 de agosto e 6 de setembro, podendo ser prorrogado conforme o andamento dos trabalhos.
Durante o período de interdição, equipes da Secretaria de Viação e Obras, da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana e da Guarda Municipal de Várzea Grande estarão atuando para orientar os motoristas e auxiliar na organização do tráfego.
Rotas alternativas para os motoristas:
Sentido Cuiabá → Aeroporto/Várzea Grande
• Acesso pela Construmat, saindo na Via 31.
• Pela Rua Pirineu até o centro, com possibilidade de saída pela Rua João Ponce de Arruda.
• Pela Ponte Sarita Baracat, que dá acesso à Avenida Brasília e à Rua Bernardo Bernardino, saindo atrás da Havan.
Sentido Várzea Grande → Cuiabá
• Acesso pela lateral da Avenida da FEB, entrando pela Avenida Prefeito Murilo Domingos (31 de Março) e seguindo pela Via 31 até a rotatória do Cristo Rei, com saída na Ponte Sérgio Motta ou retorno à Avenida da FEB.
• Outra opção é seguir pela Avenida Filinto Müller, entrando na Estrada da Guarita e chegando até a Ponte Mário Andreazza.
Acesso rápido ao Aeroporto
• A recomendação é utilizar a Ponte Sarita Baracat, evitando o tráfego intenso na Avenida da FEB.
A Prefeitura orienta os motoristas a redobrarem a atenção durante o período de interdição, respeitando a sinalização e as orientações dos agentes de trânsito.
Corpo de Bombeiros combate 21 incêndios florestais nesta quinta-feira (28)
Deputados reconduzem Assembleia Legislativa no protagonismo dos grandes debates
Médicos e enfermeiros de Cuiabá recebem treinamento para reforçar combate ao sarampo
Diego critica empresa aérea Azul e defende cortar benefício fiscal
Seciteci anuncia municípios finalistas do prêmio Cidades Inovadoras
Segurança
Polinter cumpre 11 mandados de prisão em dois dias em Mato Grosso
A Polícia Civil, por meio da Gerência Estadual de Polinter e Capturas, cumpriu, nesta quarta e quinta-feira (26 e 27.8),...
Polícia Militar prende dois faccionados por agressões contra adolescente em Cocalinho
Policiais militares do município de Cocalinho prenderam um homem, de 20 anos, e apreenderam um adolescente, de 17 anos, pelos...
“PM trabalha de forma científica para combater o crime em MT”, afirma comandante-geral
O comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel Fernando Tinoco, afirmou, durante entrevista para o Jornal da Nova, que...
MT
Brasil
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
MEIO AMBIENTE3 dias atrás
Castanheira apreendida pela Sema em Nova Bandeirantes lota dois caminhões
-
CIDADES6 dias atrás
Encontro regional discute impacto do novo código tributário nacional com representantes do Norte e Médio-Norte de MT
-
TCE MT6 dias atrás
TCE-MT realiza evento para instruir construção de políticas públicas municipais para primeira infância
-
TCE MT6 dias atrás
TCE-MT dá 60 dias para Sejus corrigir falhas e apresentar relatórios sobre alimentação e saúde no sistema prisional
-
TCE MT6 dias atrás
TCE-MT conclui auditoria interna de sistemas certificados com ISO 9001 e 50001
-
CIDADES2 dias atrás
Audiência Pública discute Plano Plurianual (PPA) 2026/2029 em Sinop
-
ELEIÇÕES2 dias atrás
TRE-MT realizará mutirão eleitoral voltado para idosos em São Félix do Araguaia
-
AGRONEGÓCIO3 dias atrás
Terceiro maior exportador do país, estado amplia receita do agronegócio