Defesa Civil define ações com secretarias para combater queimadas na capital

A Ouvidoria Geral do Município de Cuiabá reuniu, nesta semana, os ouvidores setoriais das diversas secretarias municipais para alinhar diretrizes de trabalho e aprimorar o funcionamento do Sistema Municipal de Ouvidoria, com foco na agilidade no atendimento ao cidadão e na fundamentação das respostas. O encontro foi realizado no auditório da Controladoria Geral do Município (CGM) e conduzido pelo secretário adjunto especial de Ouvidoria, Jeidson Rodrigo de Campos.

“Essas metas visam fortalecer a imagem da Ouvidoria e contribuir para a melhoria da gestão pública”, pontuou Jeidson.

Segundo ele, os gestores estão dispostos a colaborar. “Já avançamos muito desde que a nova gestão assumiu, mas ainda há o que melhorar”, completou.

Durante a reunião, foram apresentadas as principais funções da Ouvidoria, os procedimentos padrão, os prazos e os tipos de manifestações que podem ser registradas. Também foram abordados temas relevantes, como a Lei de Acesso à Informação (LAI), os fluxos de atendimento e a importância da correta tramitação dos processos.

Uma das novidades discutidas foi a implantação de novas ferramentas tecnológicas, como um aplicativo e um chatbot com suporte de inteligência artificial. Esses recursos devem agilizar o atendimento e proporcionar um direcionamento mais eficiente das demandas dos cidadãos.

Os ouvidores foram orientados quanto às responsabilidades das ouvidorias setoriais, que incluem o registro, acompanhamento, análise, resposta e geração de relatórios das manifestações recebidas, além da colaboração com a Ouvidoria Geral.

Foi reforçado que, quando houver necessidade de complementação de informações para dar prosseguimento à apuração, o cidadão terá o prazo de dois dias para fornecer os dados adicionais.

A questão do sigilo das informações foi destacada como ponto de extrema importância, com a recomendação de que cada ouvidor redobre a atenção no tratamento dos dados pessoais dos usuários. O tema será aprofundado em uma próxima reunião.

Outro ponto tratado foi a tramitação de processos entre órgãos. Ficou definido que as ouvidorias setoriais devem tramitar manifestações apenas dentro de suas respectivas secretarias. Quando a demanda envolver outra pasta, o caso deve ser devolvido à Ouvidoria Geral, que será responsável pelo encaminhamento adequado.

As dificuldades enfrentadas pelas ouvidorias setoriais foram ouvidas com atenção. O secretário adjunto, Jeidson Rodrigo de Campos, reconheceu que ainda há desafios a serem superados, mas destacou que o mais importante é não deixar o cidadão sem resposta. Ele também enfatizou a necessidade de melhorar continuamente o tempo e a qualidade das respostas e pediu o comprometimento de todos para elevar os indicadores de desempenho da Ouvidoria, que são monitorados pela CGM.

Quanto aos prazos, a orientação é de que o retorno ao cidadão seja dado, sempre que possível, de forma imediata. Nos casos que exigem análise mais aprofundada ou envolvem outras áreas, a extensão do prazo deve ser devidamente justificada.

“Os ouvidores tiraram dúvidas sobre a tramitação dos processos e sobre o relacionamento entre as secretarias. Houve mais compreensão e, com certeza, daqui para frente teremos mais agilidade nos processos digitais das secretarias. Os pedidos dos cidadãos serão atendidos com mais rapidez e eficiência. A reunião reforçou o compromisso da gestão municipal com a transparência, a eficiência e o respeito ao cidadão, consolidando o papel da Ouvidoria como um canal essencial de participação e controle social”, finalizou o ouvidor.

