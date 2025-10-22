Defesa Civil e Corpo de Bombeiros farão balanço técnico-operacional do Projeto “Cuiabá sem Queimadas”

Na manhã desta terça-feira (21), a Prefeitura de Cuiabá e o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizaram uma reunião de balanço técnico-operacional do projeto “Cuiabá sem Queimadas”, no 1º Comando Regional (CRBM) de Cuiabá. A iniciativa reúne a atuação da Secretaria Adjunta Especial de Defesa Civil da capital e do 1º CRBM, com apoio direto do 1º Batalhão Bombeiro Militar (1º BBM). Os dados continuam sendo consolidados e devem ser finalizados em novembro, quando serão apresentados ao prefeito e posteriormente divulgados à população.

Participaram do encontro o secretário municipal de Defesa Civil, coronel Alessandro, o comandante do 1º CRBM, tenente-coronel Queiroz, e o comandante em exercício do 1º BBM, major Vinícius, além de oficiais e integrantes das equipes operacionais envolvidas no programa.

Durante a reunião, foram apresentados dados de execução do “Cuiabá sem Queimadas”, que envolvem monitoramento ativo, combate direto, campanhas educativas e ações preventivas em áreas públicas e regiões críticas da capital durante o período de estiagem. O balanço evidenciou redução significativa dos focos de incêndio em áreas urbanas e destacou a importância do trabalho integrado entre Defesa Civil e Corpo de Bombeiros para garantir respostas mais rápidas e eficazes às ocorrências.

O CBMMT, por meio do 1º CRBM e do 1º BBM, tem sido peça chave na execução da iniciativa, disponibilizando efetivo técnico-operacional, viaturas e equipamentos especializados para o combate direto aos focos de incêndio, além de promover ações de educação ambiental e orientação à população. Essa atuação reforça o compromisso institucional com a proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente.

De acordo com o secretário coronel Alessandro, o projeto reafirma o compromisso da gestão municipal com a proteção da população e do território. “O Cuiabá sem Queimadas é resultado de um esforço conjunto que alia planejamento, presença em campo e conscientização. A união entre as forças é essencial para que possamos proteger vidas e reduzir danos ambientais”, destacou.

O encontro também serviu para definir novas etapas, como capacitação, ampliação da integração entre órgãos e aprimoramento das estratégias para os próximos períodos de estiagem.

#PraCegoVer

A imagem que acompanha a matéria mostra o ambiente da reunião entre representantes da Defesa Civil Municipal e do Corpo de Bombeiros, durante o balanço técnico-operacional do projeto “Cuiabá sem Queimadas”.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT