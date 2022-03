Defesa Civil interdita via da ponte sobre a Avenida Arquimedes Pereira Lima; Semob orienta condutores

O prefeito em exercício, José Roberto Stopa, visitou na manhã desta sexta-feira (18), as obras de reforma e ampliação do mercado ‘Antônio Moisés Nadaf’, popular Mercado do Porto, que fica às margens do Córrego Oito de Abril, em Cuiabá. A entrega do espaço está prevista para o final de abril, mês em que a Capital completará 303 anos. A construção do novo espaço é um desejo antigo do prefeito Emanuel Pinheiro e dos permissionários que aguardam há mais de 25 anos melhorias no local.

Conforme Stopa, o Mercado do Porto será o maior do Centro-Oeste e vai se tornar um cartão postal e vai fomentar o turismo da cidade. “Com mais de 5 mil metros quadrados de obra construída vamos dar qualidade de vida e novas oportunidades àqueles que trabalham no Mercado do Porto e para quem vem fazer suas compras aqui. Vai ser o novo cartão postal de Cuiabá, é uma obra que vai representar o amor da gestão pelo município de Cuiabá e pelo povo cuiabano. Esse espaço vai servir de referência para todo o Brasil, estará entre as maiores feiras do país. E mais, é uma obra de qualidade com uma estrutura gigantesca”, comentou ele.