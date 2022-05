Defesa Civil para abre inscrição para curso de ações básicas de combate às queimadas urbanas

A Prefeitura Municipal de Cuiabá publicou na edição do Gazeta Municipal desta quarta-feira (11), o edital para publicizar o Edital de realização de Audiências Públicas para debater a Lei de Diretrizes Orçamentárias- Exercício 2023. Os encontros serão realizados nos dias18 e 19 de maio, no formato virtual, pelo canal do youtube, através do link: https://www.youtube.com/user/cuiabasecom e nas redes sociais da Prefeitura Municipal de Cuiabá.

A Lei Orgânica do Município está prevista na Lei Complementar 01/00 e na Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001. A coordenação dos trabalhos é feita pela Secretaria Municipal de Planejamento.

A LDO é a peça de planejamento que prioriza as ações que serão executadas no próximo exercício financeiro sendo elaborada de forma descentralizada, com a participação da equipe técnica de todos os órgãos municipais e principalmente com a participação dos munícipes que informam quais são as principais demandas de cada região.

“A participação da população é fundamental para que possamos elaborar uma peça orçamentária dentro da realidade, atendendo dessa maneira, uma das metas da gestão Emanuel Pinheiro, que é de oferecer cada vez mais, uma cidade melhor e com qualidade de vida”, disse o secretário municipal de Planejamento, Éder Galiciani

Mais esclarecimentos e ou sugestões estão sendo recebidos pelo e-mail orcamento@cuiaba.mt.gov.br.

Clique no anexo para visualizar o edital na íntegra: