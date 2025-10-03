AGRONEGÓCIO
Degradação ambiental ameaça produção agrícola e economia da Europa, revela estudo
Enquanto o Brasil se destaca por ter uma das legislações ambientais mais rigorosas do mundo, capaz de monitorar e proteger o território agrícola e ecossistemas, a Europa enfrenta dificuldades concretas para manter seus padrões de sustentabilidade. Segundo relatório divulgado pela Agência Europeia do Ambiente (AEA) 80% dos habitats protegidos europeus estão em mau ou péssimo estado e que entre 60% e 70% dos solos apresentam degradação significativa.
A escassez de água afeta um terço do continente, e apenas 37% das águas superficiais mantêm um estado ecológico considerado positivo. A agricultura é citada como uma das principais responsáveis pela degradação, devido ao uso intensivo de fertilizantes e pesticidas, que prejudicam a qualidade da água e a biodiversidade. Além disso, incêndios florestais, secas e exploração irregular de florestas reduziram em cerca de 30% os sumidouros de carbono, fundamentais para absorver CO₂ da atmosfera.
Apesar de ter reduzido 37% das emissões de gases do efeito estufa desde 1990 e de ter ampliado a geração de energia renovável, a Europa ainda depende fortemente de combustíveis fósseis no transporte e mantém práticas agrícolas que contribuem para a perda de polinizadores e degradação do solo.
O relatório destaca que proteger a natureza é vital para a economia: quase três quartos das empresas europeias dependem de recursos naturais como água e solos saudáveis. Os especialistas afirmam que a descarbonização da economia, a adoção de modelos circulares e a gestão eficiente dos recursos são urgentes para evitar impactos diretos na segurança alimentar, abastecimento de água e competitividade industrial.
Fonte: Pensar Agro
Coinoculação promete aumentar a produtividade da soja em 10%
Uma técnica que vem sendo desenvolvida desde o início dos anos 2000 em universidades e centros de pesquisa agrícolas promete aumentar a produtividade da soja no Brasil: a coinoculação de sementes. Para a safra 2025/26, já existem indicações de que o método pode gerar ganhos de até 10% na produtividade, dependendo das condições do solo e do clima.
A coinoculação consiste na aplicação conjunta de dois tipos de microrganismos nas sementes: um que fixa nitrogênio no solo, suprindo parte da demanda da planta, e outro que estimula o crescimento das raízes, melhorando a absorção de água e nutrientes. Essa combinação faz com que a soja explore melhor o solo, seja mais resistente a períodos de seca ou excesso de chuva e tenha um desenvolvimento mais uniforme e vigoroso.
Além dos ganhos em produtividade, a técnica traz benefícios econômicos e ambientais. Ao reduzir a necessidade de fertilizantes nitrogenados, diminui custos de produção e contribui para práticas agrícolas mais sustentáveis.
Para o produtor, a aplicação é relativamente simples: os microrganismos podem ser aplicados diretamente nas sementes antes da semeadura, respeitando recomendações de armazenamento e dosagem, garantindo que a lavoura tenha um início saudável e maior potencial de rendimento. A técnica ainda contribui para a reduzir o uso de fertilizantes sintéticos e diminui as emissões de carbono, alinhando-se às metas de sustentabilidade da agricultura brasileira.
Fonte: Pensar Agro
Decisão final sobre a Ferrogrão deve sair na próxima semana
Nesta quinta-feira (03.10), o Supremo Tribunal Federal (STF) realizou as sustentações orais no processo que discute a Ferrogrão, a ferrovia projetada para ligar Mato Grosso ao Pará e facilitar o transporte de grãos. Sustentação oral é o momento em que advogados, procuradores e representantes de entidades envolvidas apresentam suas posições diretamente aos ministros, resumindo os argumentos e tentando influenciar a decisão antes do início da votação.
O julgamento trata da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6.553, que questiona a lei de 2017 que alterou os limites do Parque Nacional do Jamanxim, no Pará, para viabilizar a construção da ferrovia. O Partido Socialismo e Liberdade (Psol) e o Instituto Kabu, que representa comunidades indígenas, pedem que a cautelar que suspendeu a lei seja ampliada para interromper também o licenciamento ambiental e o processo de concessão da Ferrogrão, incluindo o leilão da obra.
Segundo o presidente do STF, ministro Edson Fachin, o julgamento será retomado na próxima quarta-feira (08.10), quando o relator do caso apresentará seu voto. Enquanto isso, estudos e revisões dos projetos da ferrovia seguem em andamento (veja aqui).
Para os produtores rurais, a ferrovia representa uma alternativa logística mais rápida e econômica para escoar a produção de grãos do Centro-Oeste para os portos do Norte do país, o que pode reduzir custos de transporte e impactar os preços recebidos no campo.
Fonte: Pensar Agro
