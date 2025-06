Delegação da Unemat se destaca no Badminton e conquista 16 medalhas em competição com cinco Estados

A delegação da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), composta por nove atletas do Programa de Extensão “Ensino, Vivência e Aprendizagem do Esporte”, conquistou 16 medalhas, sendo quatro de ouro, seis de prata e seis de bronze na sexta edição da Copa Centro-Norte de Badminton.

As medalhas foram conquistadas nas categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15, com destaque para a atleta Anna Rocha, que subiu três vezes ao lugar mais alto do pódio. Anna faturou ouro da categoria Sub13 no individual e nas duplas femininas e mistas. A competição reuniu os melhores atletas da região Centro-Norte, com representantes dos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Tocantins.

A competição realizada pela Confederação Brasileira de Badminton (CBBd), em conjunto com a Federação Mato-Grossense (FMBd), ocorreu entre os dias 20 e 22 de junho, no Centro de Iniciação Esportiva “Lazão”, em Rio Verde (GO).

“Estar entre os melhores da região Centro-Norte é um reconhecimento à dedicação dos nossos alunos e professores envolvidos”, destaca o professor Riller Reverdito, coordenador do Centro Interdisciplinar de Pesquisa em Esporte e Exercício Físico (Cipeef/Unemat).

Os treinadores Luciano Santos Alves e Deisiane Silva da Mata e os atletas Breno Modesto e Maria Fernanda Silva, completam a delegação.

De acordo com Luciano, técnico responsável pelos atletas, a importância de enxergar além do pódio em uma competição com atletas de alto nível também é importante.

“Nas quadras, nossos meninos e meninas mostraram muito mais do que técnica, mostraram garra, crescimento, superação e o fruto de cada treino, cada esforço, cada sacrifício. O desenvolvimento de cada um é algo que nem sempre se traduz em medalhas, mas que vale tanto quanto”, aponta o treinador.

Foto: Luciano Alves

