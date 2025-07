Delegação de Cuiabá conhece Associação Amor pra Down em Balneário Camboriú

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, anunciou nesta quarta-feira (23) que a futura Casa do Autista da capital mato-grossense será instalada no tradicional prédio do antigo Colégio Estadual Nilo Póvoas, no coração da cidade. A decisão foi viabilizada por meio de articulação da primeira-dama e vereadora, Samantha Iris, que conduziu as tratativas junto ao Governo do Estado para garantir a cessão do imóvel à Prefeitura de Cuiabá.

O prédio, atualmente desativado, pertence ao Governo Estadual, mas foi oficialmente cedido ao município após negociação direta entre Samantha e o governador Mauro Mendes (União). A nova proposta é transformar o espaço, conhecido por sua localização estratégica e arquitetura histórica, em uma unidade de referência para atendimento a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Samantha compartilhou o anúncio por meio das redes sociais e celebrou a conquista, destacando o potencial da estrutura. “A casa tem que ser aqui. Ao invés de fazer a Casa do Autista lá na Barão, a gente quer fazer aqui, no antigo Nilo Póvoas. Sei que tem um pouco de coisa pra fazer, mas se a gente conseguir, vai ficar muito melhor. O local é no coração de Cuiabá, pertinho do Morro da Luz. Muita gente estudou aqui, mas está fechado há algum tempo. Agora o Governo do Estado cedeu para o município e a gente tá pensando no que pode ser feito com um espaço tão bonito”, disse.

A primeira-dama destacou ainda que o prédio possui dois pavimentos, dezenas de salas, um anfiteatro, quadra esportiva e amplo terreno externo, o que o torna ideal para abrigar não apenas a Casa do Autista, mas também outras ações voltadas à inclusão e assistência. “Vamos atrás de outras parcerias pra requalificar esse espaço e usar da melhor forma para Cuiabá. Se a gente planejar com carinho, dá pra fazer muita coisa aqui”, completou.

O anúncio vem na esteira da recente visita técnica de Samantha Iris a Balneário Camboriú, onde conheceu a estrutura da associação Amor pra Down e a Casa do Autista local. A viagem teve como objetivo buscar boas práticas no atendimento a pessoas com deficiência, que agora começam a ser implementadas na capital mato-grossense.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT