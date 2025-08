Delegação de Cuiabá embarca para Sorriso para disputar o Campeonato Estadual

A delegação de Cuiabá, composta por 64 jovens atletas, embarcou rumo ao município de Sorriso para representar Cuiabá no Campeonato Estadual de Desporto Escolar. A iniciativa é coordenada pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, e marca mais um importante passo na valorização do esporte estudantil na capital mato-grossense.

A delegação é formada por estudantes com idades entre 12 e 14 anos, selecionados a partir do desempenho na 48ª edição dos Jogos Estudantis Cuiabanos (JECs) 2025, uma das maiores competições escolares do município, realizada entre maio e julho deste ano. Os atletas disputarão as modalidades coletivas de quadra nas categorias masculina e feminina: vôlei, basquete, handebol e futsal.

Ao todo, os JECs deste ano reuniram 2.095 estudantes de 85 escolas públicas e privadas da capital, divididos nas categorias A (nascidos entre 2008 e 2010) e B (nascidos entre 2011 e 2013). A competição envolveu 291 jogos coletivos e 62 provas individuais em um total de 17 modalidades, entre elas atletismo, natação, ginástica artística, judô, xadrez e taekwondo.

As finais do futsal masculino e feminino foram realizadas no tradicional Ginásio Verdinho, que novamente se consolidou como palco das principais disputas do torneio. Toda a organização foi conduzida por um Comitê Dirigente e uma Comissão Organizadora, conforme regulamentação da Portaria nº 009/SMESP/2025. A logística do evento contou com o trabalho conjunto de profissionais e voluntários que atuaram em diversas frentes: arbitragem, segurança, manutenção dos espaços esportivos e atendimento aos atletas.

Agora, os jovens atletas se preparam para competir no cenário estadual, representando com orgulho a capital mato-grossense nos Jogos Escolares Estaduais, que serão realizados de 1º a 6 de agosto, em Sorriso. A expectativa é de que a delegação cuiabana conquiste bons resultados e continue a se destacar no cenário esportivo estudantil de Mato Grosso.

Para o secretário municipal de Esporte e Lazer, Jefferson Neves, o momento representa a concretização de uma política pública que acredita no poder transformador do esporte.

“Ver esses jovens representando nossa capital com tanta dedicação e talento é motivo de muito orgulho. Esse é o resultado de um trabalho contínuo da Prefeitura de Cuiabá, que investe na base e oferece oportunidades para que o esporte seja uma ferramenta de inclusão e desenvolvimento. Desejamos sucesso à delegação e que voltem com grandes conquistas, dentro e fora das quadras,” afirmou o secretário.

#PraCegoVer

A imagem mostra os atletas que irão representar a capital no Campeonato Estadual de Desporto Escolar, com a comissão responsável pela delegação cuiabana.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT