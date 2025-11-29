MATO GROSSO
Delegação formada por policiais do 4º e 11º Comando Regional é pentacampeã dos Jogos Olímpicos da PM
A delegação formada por policiais militares do 4º e 11º Comandos Regionais (Rondonópolis e Primavera do Leste) foi consagrada como pentacampeã dos Jogos Olímpicos da Polícia Militar de Mato Grosso. A competição encerrou sua 40ª edição, na noite desta sexta-feira (28.11), com a entrega dos troféus e medalhas das equipes vencedoras.
A equipe campeã, que venceu pela quinta vez consecutiva, se destacou com vitórias no futebol society masculino, volêi de areia masculino e feminino, além de outras modalidades esportivas coletivas e individuais de treinamentos físicos e militares.
A 40ª edição dos Jogos Olímpicos da PMMT ocorreu entre os dias 24 e 28 de novembro, reunindo atletas de todos os 15 Comandos Regionais da instituição disputando natação, cabo de guerra, tiro esportivo, abordagens e pega-ladrão, beach tennis, sinuca, jiu-jitsu, basquete 3×3 e provas de aptidões físicas, entre outros.
No quadro geral de pontuação, a equipe formada por militares do 6º e 12º CRs (Cáceres e Pontes e Lacerda) e Grupo Especial de Fronteira (Gefron), ficou na segunda posição. Enquanto isso, a equipe do 1º Comando Regional ficou na terceira colocação.
Também competiram outras seis equipes, sendo: o Quartel do Comando-Geral (QCG); o 2º Comando Regional (Várzea Grande) e Ciopaer; o 3º, 9º e 15º CRs (Sinop, Alta Floresta e Peixoto de Azevedo); o 5º, 10º e 13º CRs (Barra do Garças, Vila Rica e Água Boa); e Comando de Policiamento Especializado (CPE) e Casa Militar.
O comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel Claudio Fernando Carneiro Tinoco, destacou o sucesso de mais uma edição da competição e a tradição de reunir os policiais para os jogos. O coronel ainda celebrou os avanços dentro da corporação.
“Temos que agradecer e elogiar, do soldado ao coronel, todos aqueles que se dedicaram para o sucesso desse evento. A olimpíada da Polícia Militar é um momento de união e de celebração. Reunir todos os nossos militares e comemorar os avanços que estamos tendo dentro da instituição, graças a um Governo do Estado que nos acolhe e nos traz mudanças, como a promoção histórica dos nossos soldados e a formatura de mais uma turma, trazendo mais união e mais força para estarmos juntos defendendo a sociedade mato-grossense”, afirmou.
O secretário de Estado de Segurança Pública, coronel Cesar Roveri, também esteve presente na solenidade de encerramento e ressaltou as conquistas que os integrantes da PM estão ganhando com o trabalho do Governo de Mato Grosso.
“É um momento que nós aproveitamos para estreitarmos ainda mais os laços de amizade dentro da PM, afinal somos todos um único corpo. Estamos construindo, entre Governo do Estado e Assembleia Legislativa, alinhamentos importantes para o crescimento da Polícia Militar como não víamos há mais de 10 anos, tudo que for possível estaremos fazendo para o melhor avanço das nossas forças de segurança”, complementou.
O subchefe de Estado-Maior Geral da PM e responsável pela organização das olimpíadas, coronel Anderson Luiz do Prado, avaliou positivamente o andamento do evento e garantiu a realização da próxima edição do evento, no ano de 2026.
“Todo o andamento das olimpíadas transcorreu da melhor maneira possível. É uma tradição dentro da nossa Polícia Militar e agradecemos a presença de todas as delegações, que deixaram as suas residências para estarem aqui nessa competição. Ano que vem estaremos de volta, reunidos e celebrando essa harmonia entre todos”, finalizou o coronel.
Fonte: Governo MT – MT
MT Hemocentro recebe projeto que acolhe pacientes com hemofilia
O MT Hemocentro, único banco de sangue público de Mato Grosso, foi palco, de quarta a sexta-feira (26 a 28.11), de uma ação de sensibilização e engajamento para pessoas que vivem com hemofilia, seus familiares e rede de apoio, e profissionais de saúde, com o objetivo de promover qualidade de vida e bem-estar aos pacientes.
O diretor do MT Hemocentro, Fernando Henrique Modolo, destacou a importância do tratamento e da linha de cuidado, e ressaltou que o MT Hemocentro atua como referência para os pacientes com hemofilia.
“Estamos com quase 500 pacientes com hemofilia A e B, hemofilia grave e outras coagulopatias. Então, nesta parceria junto com o projeto Sabiá, Governo do Estado e Ministério da Saúde, estamos intensificando o acolhimento a essas famílias e mostrando a importância do cuidado, do tratamento, principalmente para essas pessoas que precisam de atendimento humanizado”, explicou.
Segundo o diretor, a empresa de consultoria parceira do Ministério da Saúde está realizando o projeto em vários hemocentros do Brasil.
“Essa empresa vem para ouvir essas famílias, escutar quais são os gargalos das necessidades e, com isso, trazer esses anseios para que o MT Hemocentro possa melhorar a linha de cuidado para esse acolhimento”, acrescentou.
Conforme a assistente administrativa, médica e pedagoga Graça Lopes, do núcleo de educação permanente do MT Hemocentro, o projeto busca gerar diálogos e disseminar informação de forma acessível aos pacientes.
“O objetivo maior é trabalhar mesmo com os nossos pacientes, porque o MT Hemocentro tem o sistema ambulatorial de atendimento. Então, queremos trabalhar com os pacientes, conscientizá-los da doença, de que existem possibilidades para que tenham mais qualidade de vida”, afirmou.
Nos dois primeiros dias, foram feitas atividades interativas. Nesta sexta-feira (28.11), a médica hematologista do MT Hemocentro, Paloma Valk, realizou uma roda de conversa com os usuários, e o pai de dois pacientes da unidade palestrou sobre como é a vida de um hemofílico.
“As nossas informações são exatamente para ajudar na qualidade de vida dos pacientes. Mesmo quem não tem alguém na família com hemofilia pode informar um vizinho, um amigo pra buscar atendimento aqui no hemocentro, que é o regulador de toda a Hemorrede”, concluiu Graça.
Fonte: Governo MT – MT
Governo relança plataforma Descubra MT com roteiros e informações essenciais para turistas
O Descubra Mato Grosso, plataforma oficial de promoção turística do Estado, foi relançado neste sábado (29.11) pelo Governo de Mato Grosso, totalmente reformulado no endereço www.descubramatogrosso.com.br. Mais moderno e intuitivo, o portal passa a ser o principal canal de divulgação dos destinos mato-grossenses nos biomas Cerrado, Amazônia, Pantanal e Araguaia. O evento ocorreu no Sesc Arsenal, dentro da programação do Feirão FIT Turismo.
A nova versão reúne informações essenciais para viajantes: opções de atrativos, gastronomia, hospedagem e rotas de acesso. Os conteúdos estão organizados por temas de interesse, com buscas cruzadas que facilitam a navegação e ampliam a presença digital de Mato Grosso, melhorando o desempenho em mecanismos de busca. O site foi desenvolvido por meio de emendas do deputado estadual Beto Dois a Um.
“Nós sempre tivemos um site, mas ele era muito institucional e voltado ao público interno, o que não condizia com nosso objetivo. Agora temos uma plataforma que nos permite alcançar a promoção nacional e internacional, mostrando tudo o que oferecemos ao turista. São informações essenciais, reunidas de forma prática, para que o visitante consiga planejar sua viagem dentro do nosso estado”, afirmou a secretária adjunta de Turismo, Maria Letícia Arruda.
Durante a cerimônia, o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, foi homenageado pelo trade turístico. O reconhecimento destacou o trabalho na captação de um voo internacional para o Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, e na elaboração do projeto de lei que institui uma política de subvenção para atrair companhias aéreas interessadas em operar rotas internacionais. A proposta segue modelos já adotados em estados como Ceará, Pará, Bahia e Rio Grande do Norte.
Segundo Miranda, o governador Mauro Mendes autorizou o envio do projeto à Procuradoria-Geral do Estado. Ele explica que a subvenção não se trata de incentivo fiscal, mas de um mecanismo de apoio direto.
“A empresa deve apresentar um plano de trabalho para implantar o voo internacional e informar, de forma transparente, quantos assentos precisam ser ocupados e quantos estimam vender inicialmente. A diferença, caso houver assentos vagos, é subsidiada pelo Estado, após comprovação”, diz.
O secretário cita o exemplo do Pará, onde a Gol opera a rota Belém–Miami com frequência de duas vezes por semana. Embora o governo paraense tenha estabelecido o subsídio de 250 dólares por assento não ocupado, a alta demanda fez com que nenhum pagamento fosse necessário.
“Quando a rota é bem planejada, o mercado responde e essa conectividade internacional é decisiva para impulsionar o turismo mato-grossense, pois, com voo internacional, o Parque Novo Mato Grosso, os investimentos em infraestrutura e as belezas naturais únicas do estado, vamos atrair turistas do mundo inteiro”, afirma o secretário.
O evento também marcou o lançamento da FIT Pantanal 2026, que ocorrerá de 4 a 7 de junho no Centro de Eventos do Pantanal. O presidente do Sistema Fecomércio, José Wenceslau Junior, ressalta que a feira se consolidou como a maior do Centro-Oeste e Norte do país e registrou quase 80 mil visitantes na edição deste ano.
“Queremos ir além e atrair 100 mil pessoas em 2026, mostrando ao mundo a nossa grandeza. Mato Grosso é único: temos Pantanal, Amazônia e Cerrado, três tesouros naturais que precisam ser vistos e vivenciados. Trabalhamos para entregar experiências incríveis e fortalecer o turismo do estado. A próxima FIT será um espaço de conexões, inovação e oportunidades”, afirma.
A FIT Pantanal 2026 contará com fóruns, rodadas de negócios, gastronomia e manifestações culturais. Dentre os principais parceiros está o Governo de Mato Grosso, por meio da Sedec e a Secretaria de Agricultura Familiar (Seaf), que coordena a tradicional feira da agricultura familiar.
Fonte: Governo MT – MT
