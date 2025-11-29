SEGURANÇA
Delegação formada por policiais do 4º e 11º Comando Regional é pentacampeã dos Jogos Olímpicos da PM
A delegação formada por policiais militares do 4º e 11º Comandos Regionais (Rondonópolis e Primavera do Leste) foi consagrada como pentacampeã dos Jogos Olímpicos da Polícia Militar de Mato Grosso. A competição encerrou sua 40ª edição, na noite desta sexta-feira (28.11), com a entrega dos troféus e medalhas das equipes vencedoras.
A equipe campeã, que venceu pela quinta vez consecutiva, se destacou com vitórias no futebol society masculino, volêi de areia masculino e feminino, além de outras modalidades esportivas coletivas e individuais de treinamentos físicos e militares.
A 40ª edição dos Jogos Olímpicos da PMMT ocorreu entre os dias 24 e 28 de novembro, reunindo atletas de todos os 15 Comandos Regionais da instituição disputando natação, cabo de guerra, tiro esportivo, abordagens e pega-ladrão, beach tennis, sinuca, jiu-jitsu, basquete 3×3 e provas de aptidões físicas, entre outros.
No quadro geral de pontuação, a equipe formada por militares do 6º e 12º CRs (Cáceres e Pontes e Lacerda) e Grupo Especial de Fronteira (Gefron), ficou na segunda posição. Enquanto isso, a equipe do 1º Comando Regional ficou na terceira colocação.
Também competiram outras seis equipes, sendo: o Quartel do Comando-Geral (QCG); o 2º Comando Regional (Várzea Grande) e Ciopaer; o 3º, 9º e 15º CRs (Sinop, Alta Floresta e Peixoto de Azevedo); o 5º, 10º e 13º CRs (Barra do Garças, Vila Rica e Água Boa); e Comando de Policiamento Especializado (CPE) e Casa Militar.
O comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel Claudio Fernando Carneiro Tinoco, destacou o sucesso de mais uma edição da competição e a tradição de reunir os policiais para os jogos. O coronel ainda celebrou os avanços dentro da corporação.
“Temos que agradecer e elogiar, do soldado ao coronel, todos aqueles que se dedicaram para o sucesso desse evento. A olimpíada da Polícia Militar é um momento de união e de celebração. Reunir todos os nossos militares e comemorar os avanços que estamos tendo dentro da instituição, graças a um Governo do Estado que nos acolhe e nos traz mudanças, como a promoção histórica dos nossos soldados e a formatura de mais uma turma, trazendo mais união e mais força para estarmos juntos defendendo a sociedade mato-grossense”, afirmou.
O secretário de Estado de Segurança Pública, coronel Cesar Roveri, também esteve presente na solenidade de encerramento e ressaltou as conquistas que os integrantes da PM estão ganhando com o trabalho do Governo de Mato Grosso.
“É um momento que nós aproveitamos para estreitarmos ainda mais os laços de amizade dentro da PM, afinal somos todos um único corpo. Estamos construindo, entre Governo do Estado e Assembleia Legislativa, alinhamentos importantes para o crescimento da Polícia Militar como não víamos há mais de 10 anos, tudo que for possível estaremos fazendo para o melhor avanço das nossas forças de segurança”, complementou.
O subchefe de Estado-Maior Geral da PM e responsável pela organização das olimpíadas, coronel Anderson Luiz do Prado, avaliou positivamente o andamento do evento e garantiu a realização da próxima edição do evento, no ano de 2026.
“Todo o andamento das olimpíadas transcorreu da melhor maneira possível. É uma tradição dentro da nossa Polícia Militar e agradecemos a presença de todas as delegações, que deixaram as suas residências para estarem aqui nessa competição. Ano que vem estaremos de volta, reunidos e celebrando essa harmonia entre todos”, finalizou o coronel.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Militar prende dois faccionados e recupera pistolas, munições e produtos roubados
Equipes policiais do 7º Comando Regional prenderam dois homens faccionados, de 23 e 24 anos, por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma, nesta sexta-feira (28.11), em Tangará da Serra. Na ação, os militares apreenderam porções de drogas e um simulacro de arma e recuperaram duas pistolas, 250 munições e objetos eletrônicos roubados.
Conforme o boletim de ocorrência, as equipes iniciaram diligências após receberem informações sobre um homem que estaria fornecendo sua motocicleta para que criminosos realizassem roubos na cidade. Os policiais obtiveram informações sobre a moto e a localização do suspeito.
No endereço da denúncia, os militares flagraram o homem deixando sua casa, em uma Honda Titan vermelha, e fizeram abordagem. Com ele, foram encontradas 25 porções de cocaína prontas para entrega.
Questionado sobre sua participação em roubos na cidade, o suspeito negou envolvimento, mas confirmou que cedia seu veículo para que um outro homem fizesse os crimes. O suspeito também relatou que as ordens eram dadas por um membro de uma facção criminosa, da qual todos eles faziam parte.
O detido revelou ainda que teria emprestado sua moto para um roubo e que estava guardando os materiais levados no crime, escondidos no forro de sua casa. Os militares fizeram buscas no local indicado pelo homem e encontraram alguns dos produtos roubados anteriormente, incluindo duas pistolas e 250 munições do armamento.
Em seguida, os policiais seguiram para o endereço do suspeito de ter cometido o roubo, que foi informado pelo primeiro homem detido. O homem foi encontrado e abordado. Ao ser perguntado sobre o roubo, ele confessou o crime e que a ordem para o delito teria vindo de uma facção criminosa.
O suspeito também disse que cometeu o roubo com ajuda de um terceiro suspeito, que também estava com parte de materiais subtraídos. A equipe da Força Tática seguiu para o outro endereço informado mas não localizou suspeitos. Nas buscas na casa, encontraram mais materiais roubados, como fones de ouvido, carregadores de celular e cabos USB.
Diante da situação, os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos, com todo o material apreendido, para a delegacia de Tangará da Serra para registro da ocorrência e demais providências.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Força Tática prende duas mulheres com 28 tabletes de drogas em Cuiabá
Policiais militares da Força Tática do 1º Comando Regional prenderam duas mulheres, de 20 e 21 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta sexta-feira (28.11), em Cuiabá. Com as suspeitas, foram apreendidos 28 tabletes com substâncias análogas a maconha, supermaconha (skank) e pasta base de cocaína.
As mulheres foram presas em flagrante durante patrulhamento tático da equipe policial pela avenida Fernando Corrêa da Costa, que visualizou um veículo Volkswagen Up de cor branca transitando pela via com faróis apagados.
Os militares abordaram o carro para informar sobre a irregularidade de trânsito e constataram que o condutor do automóvel seria um motorista de transporte por aplicativo, que fazia corrida com as duas suspeitas. Os policiais também sentiram forte cheiro de café vindo do porta-malas do carro e, diante da suspeita, iniciaram vistoria.
Ao abrirem o porta-malas e encontrarem uma mala, a equipe policial questionou as suspeitas sobre o que teria dentro do objeto, momento em que elas confessaram que estavam transportando materiais ilícitos.
Em verificação, os militares localizaram 15 tabletes de substâncias análogas a supermaconha (skank), oito tabletes de maconha e cinco tabletes de pasta base de cocaína.
Ainda em depoimento aos policiais, as suspeitas afirmaram que iriam viajar com as drogas para o Maranhão e que receberiam quantia em dinheiro pelo transporte dos entorpecentes.
As duas mulheres receberam voz de prisão e foram conduzidas para a Central de Flagrantes de Cuiabá para demais providências. O motorista foi liberado pela PM após ser constatado que ele não fazia parte da ação criminosa.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939
Fonte: PM MT – MT
TJ reconhece falha de segurança e determina indenização por fraude em consignado
Delegação formada por policiais do 4º e 11º Comando Regional é pentacampeã dos Jogos Olímpicos da PM
Cuiabá inicia regularização do Contorno Leste e garante permanência das famílias
Delegação formada por policiais do 4º e 11º Comando Regional é pentacampeã dos Jogos Olímpicos da PM
MT Hemocentro recebe projeto que acolhe pacientes com hemofilia
Segurança
Delegação formada por policiais do 4º e 11º Comando Regional é pentacampeã dos Jogos Olímpicos da PM
A delegação formada por policiais militares do 4º e 11º Comandos Regionais (Rondonópolis e Primavera do Leste) foi consagrada como...
Polícia Militar prende dois faccionados e recupera pistolas, munições e produtos roubados
Equipes policiais do 7º Comando Regional prenderam dois homens faccionados, de 23 e 24 anos, por tráfico ilícito de drogas...
Força Tática prende duas mulheres com 28 tabletes de drogas em Cuiabá
Policiais militares da Força Tática do 1º Comando Regional prenderam duas mulheres, de 20 e 21 anos, por tráfico ilícito...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
JUSTIÇA5 dias atrás
É amanhã! Últimas horas para garantir sua vaga no curso de Letramento Racial e Antirracismo
-
AGRONEGÓCIO5 dias atrás
Porto Nacional vai abrir a colheita da soja, consolidando o Tocantins como força do agro
-
CIDADES5 dias atrás
Últimos jogos da 1ª fase da Copa Pasinha CDL de Futsal acontecem essa semana
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
TJMT atende pedido do TRE-MT para ampliação do cadastro biométrico
-
ELEIÇÕES4 dias atrás
Com 98,01% de cobertura biométrica, Dom Aquino atinge meta de campanha
-
ELEIÇÕES4 dias atrás
Alto Taquari é o 13º município a atingir meta da campanha Biometria 100%
-
SEGURANÇA5 dias atrás
Polícia Militar frustra rolezinho, apreende 19 motocicletas e detém quatro em flagrante
-
Cuiabá5 dias atrás
Prefeitura de Cuiabá realoca temporariamente CAPS I do CPA IV para garantir continuidade do atendimento em saúde mental