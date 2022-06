Delegados representantes das redes pública e particular de ensino de Cuiabá avaliam as metas e estratégias do PME

Prossegue nesta quinta-feira (2), no Hotel Fazenda Mato Grosso, a Conferência de Avaliação do Plano Municipal de Educação (PME) e CONAE 2022. O evento reúne 213 delegados, representantes das redes pública municipal e particular de Cuiabá.

No primeiro dia do evento os delegados iniciaram a avaliação e votação das propostas relacionadas as 20 metas e 150 estratégias do Plano Municipal de Educação.

O documento, aprovado pela Lei 5.949, de junho de 2015, prevê metas como a garantia do atendimento às crianças da Educação Infantil pelo sistema de ensino e ampliação da oferta de forma gradativa a fim de atender toda a demanda manifesta na faixa etária de 0 a 3 anos em creche; alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 2º ano do Ensino Fundamental, respeitando as especificidades existentes, até 2024; promover, até 2023, a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e modalidades do sistema de ensino, com a melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir médias nacionais para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), entre outras.

De acordo com a secretária adjunta de Educação, Débora Marques Vilar, a participação democrática na avaliação das metas e estratégias do Plano Municipal de Educação é fundamental neste momento. “A prioridade da Secretaria Municipal de Educação é que as propostas fortaleçam o avanço das políticas públicas reunidas na Escola Cuiabana, em implantação na rede, visando a humanização e melhoria da Educação e os resultados efetivos do processo ensino aprendizagem às crianças”, destacou a secretaria adjunta de Educação, Débora Marques Vilar.

Programação

O segundo dia da Conferência começou com uma atividade física. A programação do evento prevê a finalização da avaliação e votação das metas e estratégias do Plano Municipal de Educação e, logo após, os delegados começarão as discussões em torno das propostas apresentadas para a Conferência Nacional de Educação (CONAE 2022), que acontecerá de 23 a 25 de novembro de 2022, em Brasília.

O Plano Nacional de Educação possui três eixos com 12 grupos. As propostas tratam da valorização dos profissionais com ações voltadas a formação, carreira, remuneração, condições de trabalho e saúde; acessibilidade, direitos humanos e ambientais, justiça social; democratização do acesso, permanência, aprendizagem e gestão do fluxo escolar; gestão democrática da escola pública; garantias de infraestrutura tecnológica que permita a internacionalização curricular, a ampliação da conectividade, o acesso integral a internet; prioridade de acesso aos estudantes da educação básica a equipamentos de tecnológica; financiamento da educação , entre outras.

O encerramento da Conferência de Avaliação do Plano Municipal de Educação e CONAE 2022 está previsto para as 18h.

Serviço

Conferência de Avaliação do Plano Municipal de Educação – CONAE 2022

Data: 1ª e 2 de junho

Hora:

– 1º/06 – 13h às 18h

– 2/06 – 8h às 18h