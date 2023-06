Demandas de Paulo Henrique são atendidas na Capital

Líder do prefeito, o vereador Paulo Henrique (PV) esteve no bairro Jardim União na semana passada e ouviu as demandas dos moradores do bairro a respeito do campo de futebol e nesta quarta-feira (28) as obras começaram a ser executadas.

Por meio de duas indicações, ele pediu para que a Prefeitura de Cuiabá fizesse a manutenção da iluminação no campo de futebol e a limpeza do equipamento comunitário.

Os moradores reclamaram ao vereador que a iluminação pública no campo é de extrema importância para melhorar a prática de esportes no período noturno, visto que além de contribuir para a conservação do patrimônio público, permite a redução da violência e aumenta a segurança no local.

Além disso era a necessário a limpeza do espaço, pois o campo de futebol é bastante frequentado, principalmente por ser a única forma de lazer que o bairro possui.

“A prática de esportes beneficia o ser humano e é uma ótima fonte de vitalidade, uma vez que, reduz consideravelmente a probabilidade do aparecimento de doenças e ajuda a restabelecer a autoestima das pessoas. Esses serviços são em prol da comunidade e da sociedade”, disse o parlamentar.

Secom – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT