Demilson cobra multa de empresa responsável por obra pública com criadouro de mosquito

Último dia do mês conta com 233 vagas em aberto para o mercado de trabalho no Sine Municipal de Cuiabá. Entre elas, uma vaga para técnico de edificações com salário de R$ 3.500,00, mais vale-transporte. É necessário ter o Ensino Médio completo e experiência comprovada. Há oportunidades para outros níveis de escolaridade e também para Pessoas Com Deficiência (PCD), com diferentes valores de recebimentos.

Técnico em edificações é o trabalhador que desenvolve e legaliza projetos de edificações sobre supervisão de um engenheiro civil. Também planeja a execução, faz orçamentos e acompanha a execução da obra, entre outras ações.

Para mais detalhes e carta de encaminhamento para entrevistas, os interessados podem procurar a unidade do Sine Municipal, localizada na Rua Campo Grande, número 347, no Centro de Cuiabá, munidos de documento de identidade, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e currículo atualizado.

No local poderá consultar todas as vagas disponíveis e optar pela qual melhor se encaixe no seu perfil. Algumas não exigem experiência, nem escolaridade. Ou que exigem esses critérios e mais Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Ainda há vagas para zelador, vendedor interno, técnico em manutenção de balanças, técnico em edificações, sorveteiro, pedreiro, operador de empilhadeira, motorista em geral, mecânico, lavador de veículos, jardineiro, instalador e reparador de redes telefônicas, fotógrafo publicitário, encarregado de obras, eletricista, dedetizador, carpinteiro, ajudante de carga, ajudante de eletricista, analista financeiro, auxiliar administrativo, auxiliar de contabilidade, auxiliar de enfermagem, auxiliar de estoque.

Serviço do Sine

Além de intermediar vagas de emprego, o Sine Municipal realiza o atendimento para a solicitação do seguro-desemprego. Para acessar o benefício, o trabalhador deve apresentar os documentos fornecidos pela empresa no momento da rescisão contratual. A solicitação é registrada diretamente no sistema do Governo Federal.

Para maior comodidade, os cidadãos também podem acessar as vagas e outros serviços do Sine pela internet, utilizando o aplicativo Sine Fácil ou o portal Emprega Brasil (empregabrasil.mte.gov.br). Os canais são atualizados diariamente, oferecendo mais agilidade e praticidade para quem busca uma nova colocação no mercado de trabalho.

O atendimento presencial é realizado das 9h às 16h. Outras informações pelo telefone (65)3321-0572.

Informações importantes ao trabalhador

– Canais digitais para consulta de vagas de emprego: empregabrasil.mte.gov.br ou pelo aplicativo “Sine Fácil”.

– Pedido de seguro-desemprego: pode ser solicitado pelo aplicativo da “Carteira de Trabalho Digital” ou pelo site empregabrasil.mte.gov.br.

#PraCegoVer

A foto mostra o espaço interno do Sine Municipal, no momento em que uma mulher de blusa rosa pink está sendo atendida por uma servidora municipal. Há papeis sobre a mesa e um computador. Atrás do guichê de atendimento tem um painel escrito Sine da Gente, ilustrado por um trabalhador exibindo uma carteira de trabalho.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT