23/04/2025

Demilson Nogueira pede transparência sobre economia anunciada pela Prefeitura de Cuiabá

Andressa Sales – Assessoria do Vereador Demilson Nogueira

Durante a sessão desta terça-feira (22), o vereador Demilson Nogueira (PP) ressaltou a importância de a Câmara Municipal ter acesso às informações detalhadas sobre os contratos que teriam resultado na suposta economia de R$ 100 milhões, anunciada pelo prefeito Abílio Júnior em coletiva de imprensa realizada na quinta-feira (16), em referência aos primeiros 100 dias de gestão.

Segundo o parlamentar, a apresentação teve como foco principal a área fiscal da prefeitura, com ênfase na proposta de uma significativa redução nos gastos públicos. No entanto, Demilson cobrou maior transparência quanto aos dados divulgados e informou que solicitará a presença do secretário responsável pelos contratos administrativos para esclarecer os números apresentados.

“A Câmara tem sido parceira da gestão. Inclusive vereadores de oposição e independentes têm aprovado as matérias que chegam. Mas é preciso que haja clareza sobre de onde veio essa economia, até porque muitos desses contratos já foram alvo de denúncias na legislatura passada”, afirmou Demilson.

O vereador também destacou que, apesar do discurso de austeridade, persistem antigos problemas que afetam diretamente a população cuiabana, como deficiências na saúde pública, falhas na infraestrutura urbana e atrasos no calendário escolar.

“Se a prefeitura realmente está economizando e a arrecadação está em dia, é hora de priorizar as demandas do povo: colocar médicos nas unidades de saúde, garantir medicamentos, intensificar a operação tapa-buraco e fazer com que Cuiabá avance de verdade”, concluiu o parlamentar.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT