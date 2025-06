Demilson Nogueira propõe agilidade no repasse de emendas para a saúde em Cuiabá

Da Assessoria – Vereador Eduardo Magalhães

A implementação da Tarifa Zero no transporte coletivo já é um divisor de águas para a população de Cuiabá. A sanção da Lei Municipal nº 7.248, proposta pelo vereador Eduardo Magalhães (Republicanos), permite aos cidadãos terem gratuidade no transporte público aos domingos e feriados.

Os números impressionam: mais de 150 mil passageiros utilizaram o transporte gratuito no mês de maio. O benefício não apenas promove a mobilidade urbana, mas também contribui significativamente para a inclusão social e o bem-estar da população. A Tarifa Zero é mais do que uma simples isenção de passagem: é uma política pública que visa reduzir desigualdades e facilitar o acesso a serviços essenciais e espaços de lazer.

“Para muitas famílias, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade, essa medida representa uma economia significativa no orçamento mensal, permitindo que os recursos sejam alocados em outras necessidades básicas como alimentação, educação e saúde”, afirma Magalhães.

O benefício da Tarifa Zero é destinado a todos os usuários do transporte coletivo de Cuiabá que possuam o Cartão Transporte. Esse cartão pode ser solicitado no site da Associação Mato-grossense dos Tranportadores Urbanos (MTU) ou nos terminais de transporte, tornando o processo de adesão acessível e prático.

Vale ressaltar que o benefício é exclusivo para o transporte municipal de Cuiabá e não abrange o transporte intermunicipal entre Cuiabá e Várzea Grande.

Com a implementação da medida, a Prefeitura de Cuiabá reforça o compromisso com o bem-estar da população. Diante dos resultados positivos, espera-se que o sucesso do programa inspire outras cidades a adotarem iniciativas semelhantes.

Serviço:

Associação Mato-grossense dos Transportadores Urbanos (MTU)

Endereço: R. Joaquim Murtinho, 775 – Centro Sul, Cuiabá – MT, 78005-290

Telefone: (65) 3313-7600

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 7:30 às 17h.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT