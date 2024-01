“Democracia acima de tudo”, diz Emanuel Pinheiro durante evento em Brasília para relembrar 8 de Janeiro

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, participa nesta segunda-feira (8) de evento organizado pela Presidência da República para marcar a tentativa frustrada de golpe de estado que ocorreu na mesma data, em janeiro de 2022.

A convite do presidente Lula, que foi alvo da tentativa de golpe, Emanuel Pinheiro esteve no evento no Palácio do Planalto ao lado do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira; da prefeitura de Palmas, Cinthia Ribeiro; da prefeita em exercício de Recife, Isabelle de Roldão; do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman e do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena.

“Em nome do povo Cuiabano e de todos aqueles que amam a democracia, estou aqui representando a nossa gente e a comitiva da Frente Nacional dos Prefeitos (FPN)”, afirmou Emanuel. “Aqui nós demonstramos o nosso apreço pela democracia inabalada, democracia acima de tudo!”, afirmou o prefeito.

Emanuel é vice-presidente da região Centro-Oeste da FPN desde março de 2023. Como integrante da comitiva da FPN no evento político, o prefeito ressaltou a necessidade de estar presente em Brasília e próximo ao Governo Federal. Segundo ele, a presença no local mostra a contribuição de Cuiabá para a democracia brasileira.

O prefeito também publicou nesta segunda-feira (8) artigo em que critica o pesadelo da instabilidade política vivido no 8 de janeiro de 2022. O prefeito também lembra, com tristeza, que o país vive de forma dividida, mas é preciso atender aos anseios do presidente Lula, eleito com o objetivo de unificar a nação.

“Em três anos, o povo brasileiro poderá avaliar nas urnas a gestão do presidente democraticamente eleito. 0 8 de janeiro é inaceitável: já vivemos as sombras do regime de exceção (64 – 85), os horrores da ditadura; agora, é mister que solidifiquemos os pilares da democracia”, afirmou Emanuel, leia aqui o artigo completo.

