Democracia inabalada: STF cria campanha em resposta a atos de vandalismo no país

O Supremo Tribunal Federal (STF) criou neste mês a campanha intitulada Democracia Inabalada (#DemocraciaInabalada) em resposta aos atos de vandalismo sofridos no início de janeiro pela sede da Justiça em Brasília.

O objetivo da Suprema Corte é chamar atenção para o triste episódio de ataque realizado no país, para que ele não seja repetido ou esquecido.

Segundo o site do STF, a democracia e a Justiça saem fortalecidas desses acontecimentos. As peças publicitárias serão exibidas até 1º de fevereiro na TV Justiça, em outras emissoras de televisão, sites e redes sociais do Tribunal.

Ação na Abertura do Ano judiciário – Para reforçar que a democracia e a Suprema Corte seguem inabaladas e firmes na construção de um país mais justo e igualitário, será realizada uma ação no dia 01 de fevereiro, junto com a sessão de abertura do ano judiciário.

A ideia é mostrar a todos que, apesar dos diversos danos causados pelos ataques, a democracia, a Constituição e o STF são estáveis e não foram abalados.

Tutitaço – Ainda no dia 01 de fevereiro a Suprema Corte promoverá um ‘Tuitaço’, das 09h às 12h e realizará divulgação de peças e vídeos da campanha, com conteúdos de apoio à democracia, à Constituição e às instituições.

Marco Cappelletti

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT