Dentistas destacam que curso oferecido pelo Governo de MT é um divisor de águas no atendimento às pessoas com deficiência

O curso oferecido pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) para atendimento odontológico à pessoa com deficiência capacitou 20 dentistas da rede pública, nesta semana, em Cuiabá.

Um deles é o cirurgião-dentista Evandro de Amorim Carvalho que atende no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), de Várzea Grande. Para ele, as aulas práticas e teóricas foram um divisor de águas na vida profissional dele, pois auxiliam a desmistificar a prática clínica, conhecer novas tecnologias e a diminuir a insegurança no trabalho.

“As aulas foram sensacionais e maravilhosas. Por meio desse curso, vejo o quão importante é um atendimento individualizado do paciente com deficiência. Eu particularmente consegui atingir meus objetivos”, diz o cirurgião.

A dentista da SMS de Poconé, Judite Lopes, que atende na zona rural da cidade, conta que as expectativas que ela tinha sobre a capacitação foram superadas. “Gostei muito de aprender sobre o tratamento específico ao paciente que já tem suas particularidades e ainda sofre muito preconceito. Parabenizo a equipe por essa oportunidade”, pontua a profissional.

O dentista do CEO de Cuiabá, Flavio Mello, conta que o conteúdo programático do curso foi de extrema importância por oferecer informação, vivência prática dos profissionais e oportunidade de atuar diretamente com um paciente com deficiência. “Foi muito proveitoso todo o conteúdo, principalmente sobre manejo de paciente, legislação sobre direitos e deveres, humanização do atendimento e conduta da equipe multidisciplinar”, destaca o dentista.

A capacitação ocorreu entre segunda e sexta-feira, voltada a dentistas que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS), na Baixada Cuiabana. Ao fim das aulas teóricas e práticas, os alunos assistiram na tarde de sexta-feira uma aula magna realizada no auditório do Conselho Regional de Odontologia (CRO).

A aula “Sedação consciente e sua contribuição para o tratamento odontológico” foi ministrada pela mestra e doutora em odontologia com habilitação em sedação com óxido nitroso, a cirurgiã-dentista Glória Maria Pimenta Cabral; a palestra está disponível neste link, no canal no Youtube da Escola de Saúde Pública (ESP-MT).

O curso foi coordenado pelas unidades geridas pela SES, sendo elas: Escola de Saúde Pública de Mato Grosso (ESP-MT), Centro Estadual de Odontologia para Pacientes Especiais (Ceope), além da Coordenadoria de Saúde Bucal.

Conforme a equipe da SES, outras seis turmas do curso devem ser abertas nos próximos meses, contemplando todas as regiões do estado.

Fonte: GOV MT