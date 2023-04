Depoimento em Tribuna Livre emociona plenário cuiabano

A aula inaugural do Programa Qualifica Juventude, da Prefeitura de Cuiabá, foi marcada por expectativa e reconhecimento a gestão municipal pela oportunidade ofertada para o empreendedorismo e ingresso ao primeiro emprego. São vários cursos, entre eles o de técnicas de tranças, que teve início na segunda-feira (3), no espaço do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), parceiro da ação. A proposta de criação do programa é da primeira-dama de Cuiabá, Marcia Pinheiro.

O programa disponibiliza oportunidades de qualificação profissional para pessoas com idade entre 14 a 32 anos. No total, 11 cursos são ofertados. Os cursos são gratuitos para 1.140 vagas em diversas áreas, que inclui uniforme, material didático e certificado de conclusão, e a possibilidade de tirar a carteira digital junto ao Sine e ir para o mercado de trabalho, através do primeiro emprego. A exigência para participação foi possuir o certificado de conclusão do ensino fundamental.

“A Prefeitura avança na gestão Emanuel Pinheiro investindo no capital humano, por isso são abertas quase duas mil vagas do Programa Qualifica, cumprindo um compromisso de campanha do prefeito. A intenção é trabalhar o aprimoramento das pessoas fazendo investimento e identificação do potencial de cada uma envolvendo tanto atividades diretas como cursos voltados para área de gestão empresarial e outros que permitem as pessoas empreenderem , esse é o objetivo principal ”, explicou o secretário Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo.

No curso de tranças, por exemplo, está previsto o aprendizado de todos os tipos de tranças inclusive com fitas, o que tem agradado muito o público. Além de treinamento para conquistar o cliente.

Jackeline Zanol, 28 anos, está na turma de tranças. Ela se interessou porque já trabalha na área de beleza.

“Fiquei sabendo da oportunidade pelo Instagram da Prefeitura e me inscrevi porque vou me aperfeiçoar mais. É uma boa iniciativa para quem está precisando abrir o próprio negócio. Todo mundo tem ideias para colocar em prática e, às vezes, precisa de uma ajuda como esta”, pontuou.

Maiane Mackelly, 17 anos, também pensou em se aperfeiçoar. Ela já fez o curso e trabalha com tranças. Para ela, é muito interessante a iniciativa da Prefeitura em oferecer o curso gratuitamente.

Já a universitária Gabrielli Campos Santana, 23 anos, não está trabalhando no momento, mas ficou sabendo pelo grupo da faculdade e, como gosta de aprender coisas novas, até já fez curso de costura com o Senac, agora vai encarar o de tranças.

“Pretendo trabalhar com isso e achei ótima a oportunidade, não sabia que a Prefeitura tinha essa oferta gratuita para a população. Se eu conseguir aprender direitinho irei trabalhar com isso”, disse.

A trancista Rebeca Talentim, 26 anos, trabalha há 8 anos nessa área e tem a missão de ajudar a professora Hilda Andressa da Silva Gimenes na ministração do curso. Para Rebeca, o conteúdo vai mostrar o passo a passo para quem quer ser trancista e já adiantou que a trança não é só dinheiro, é amor. “Tem que ter amor em primeiro lugar, muita paciência, pois nesse ramo exige muita paciência, a gente recebe muita gente de diferentes personalidades, então, tem que ter jeito e cuidado para cada pessoa. Vamos dar dicas de como lidar no tratamento com o cliente para conquistá-lo e assim se transformar em uma trancista de sucesso”.

Hilda, por sua vez, já com 6 anos de experiência no mercado, está sempre pronta para atuar em cursos desenvolvidos pelo Senac e aceitou a missão de ensinar mais uma turma. “Estaremos juntos durante os seis dias de curso, sendo 4h diárias. E já no segundo dia teremos aula prática onde cada participante trará uma pessoa como modelo para executar o aprendizado”, revelou a professora.

Segundo o orientador pedagógico do Senac, Ronnie Siqueira, com certeza a parceria com a Prefeitura de Cuiabá, que surgiu da necessidade de qualificar a juventude para o mercado de trabalho, vem ao encontro dos objetivos do Senac, que a cerca de 70 anos leva uma formação de qualidade para a população. “Já tivemos cursos dessa parceria o ano passado, e agora iniciamos os de 2023, de muitos que virão este ano”, destacou ele.

QUALIFICA JUVENTUDE

O Qualifica Juventude, coordenado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico (SMATED), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), oferece as seguintes modalidades: Cerimonial e Protocolo para Eventos; Tranças; Técnicas de Maquiagem; Designer de Sobrancelhas e Depilação Egípcia; Assistente Pessoal; Aperfeiçoamento para Garçom; Ferramentas em Marketing Digital; Assistente Financeiro; Técnicas para Bartender; Excelência em Atendimento e Vendas e Aperfeiçoamento para Camareira, com o objetivo de oportunizar a inserção do público-alvo ao mercado de trabalho, fomentando às práticas de incentivo a geração de emprego e renda, de autoria da primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro.

As atividades serão realizadas de forma presencial em diversas regiões da cidade, em espaços comunitários.

