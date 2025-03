Deputado Chico Guarnieri destinará emenda para compra de ambulância em Alto Paraguai

Foto: NATALIA ARAUJO GOMES

O deputado estadual Chico Guarnieri (PRD) destinará uma emenda parlamentar para Alto Paraguai. O recurso de R$ 200 mil reais será direcionado para a saúde municipal. “Recebemos a demanda da população por uma ambulância para o Capão Verde, distrito de Alto Paraguai e vamos fazer essa destinação”, afirmou o deputado.

A emenda parlamentar é a forma como os deputados estaduais podem participar da elaboração do orçamento do Estado – definido na Lei Orçamentária Anual (LOA) -, sugerindo a destinação de recursos para determinadas áreas e ações.

Tais emendas podem acrescentar, retirar ou modificar trechos do Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) enviado pelo Executivo (governo estadual) e devem ser apresentadas durante o período de tramitação do texto no Poder Legislativo, que tem a obrigação constitucional de discuti-lo e votá-lo.

O anúncio foi feito durante o evento de inauguração da filial da Cooperativa Regional de Prestação de Serviços (Coperrede), em Alto Paraguai, na sexta-feira (19).

Coperrede – A cooperativa é uma agroindústria de processamento de pequi e polpas de frutas realizada com a parceria da prefeitura de Alto Paraguai e financiada pelo REM MT, programa beneficia aqueles que contribuem para a conservação da floresta, como agricultores familiares, comunidades tradicionais, produtores rurais sustentáveis e povos indígenas, com recurso vindo da Alemanha e do Reino Unido a fundo perdido. O governo britânico investiu mais de 15 milhões de libras (R$ 91 milhões) e o governo alemão mais 15 milhões de euros (R$ 80 milhões). No total são 64 cooperados e na cidade de Alto Paraguai serão 34 sócios.

“A presença do deputado é bem importante, pois, além de ser uma pessoa da região e conhecer os anseios dos moradores, pode observar a evolução do local com a instalação da agroindústria, bem como o potencial da Coperrede na região”, disse o diretor financeiro da cooperativa, Dyego Lang Meldola.

Fonte: ALMT – MT