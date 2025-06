Deputado Chico Guarnieri é homenageado pela Força Tática em Tangará da Serra

O deputado estadual Chico Guarnieri (PRD) foi homenageado pela Polícia Militar com a medalha de “Mérito da Força Tática”. A entrega foi realizada durante a troca de Comando da 22ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) de Força Tática de Tangará da Serra.

O Tenente-Coronel PM, Osmário Cícero de Oliveira Júnior, passa para Comandante-Adjunto do 7º Comando Regional da Polícia Militar e o major PM, Diego Alves Furquim, assume a companhia tangaraense, responsável pelo policiamento também das cidades de Barra do Bugres, Porto Estrela, Denise, Brasnorte, Campo Novo do Parecis, Nova Olímpia e Sapezal.

O deputado estadual Chico Guarnieri participou do evento, realizado na quinta-feira (5) e foi um dos homenageados. A medalha entregue a ele reconhece o trabalho realizado em prol da Polícia Militar e a segurança da região. A exemplo do trabalho em prol de Barra do Bugres, no mês passado, quando o município enfrentou episódios de grande violência que resultaram em diversas mortes. Guarnieri articulou e participou de diversas reuniões com a PM, Polícia Civil, Segurança Pública e a prefeitura para discutir as medidas a serem adotadas para que a ordem fosse restabelecida na cidade.

Esse reconhecimento, reforçou o parlamentar, é uma demonstração do comprometimento de ambos com a segurança da população, além de reforçar a importância de se investir em programas de capacitação e recursos para os profissionais da segurança.

“Recebo essa medalha com muita gratidão e fico feliz em contribuir com o trabalho da PM em nosso estado. Continuarei a minha atuação e a Corporação pode contar comigo”, disse Guarnieri.

Foto: NATALIA ARAUJO GOMES

Inauguração – Depois do evento, o parlamentar participou da inauguração da avenida Virgílio Favetti, em Tangará da Serra. A via é uma importante rota para os moradores da cidade e vai contribuir com a melhoria na trafegabilidade do município.

Fonte: ALMT – MT