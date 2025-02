Deputado Chico Guarnieri solicita veículos para transporte de pacientes de Rio Branco e Porto Esperidião

No dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Para celebrar a data, a TV Assembleia de Mato Grosso produziu uma série de seis vídeos que mostram as experiências de mulheres que vivenciaram ou vivenciam, de alguma forma, o Poder Legislativo.

De acordo com a jornalista e servidora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), Franchesca Bogo, todos os anos a TV AL produz um material em homenagem às mulheres.

“As séries deste ano se baseiam nas mulheres que chegaram lá. Os vídeos mostram a luta delas que, de alguma forma, têm relação com a ALMT, com deputados ou com as atividades desenvolvidas pelo Poder Legislativo”, disse Franchesca.

A jornalista explicou ainda que os vídeos vão mostrar quando e como essas mulheres perceberam que era possível chegar onde chegaram e como foi o caminho para isso.

“Entre os vídeos que a TV Assembleia produziu, terá a deputada Janaina Riva (MDB), única parlamentar mulher na Casa de Leis. Vamos mostrar a história da prefeita de Jaciara, Andreia Wagner, que é esposa do presidente da ALMT, deputado Max Russi (PSB), que começou na vida pública vendo o exemplo do marido, trabalhando em ações sociais. Teremos o depoimento da vereadora Maria Avallone (PSDB), que é a esposa do deputado Carlos Avallone (PSDB), que há anos acompanha a trajetória política do marido. Ela, por exemplo, se projetou e viu que podia fazer mais”, contou a jornalista.

“Outra mulher de exemplo, a vereadora Katiuscia Mantelli (PSB), servidora da Casa por muitos anos, conheceu os trâmites e as dificuldades do trabalho legislativo, lançou candidatura e foi eleita. A Luciene Carvalho, presidente da Academia Mato-grossense de Letras, participou ativamente da Câmara Setorial Temática da Cultura da Assembleia, uma personalidade importante, dentro das legislações e iniciativas culturais. E por fim, Paula Calil, vereadora por Cuiabá, irmã do deputado Kalil Faissal, que hoje ocupa a presidência do Poder Legislativo Municipal”, finalizou.

O gerente de jornalismo da TVAL, Jorge Albert, disse que, desde que assumiu o cargo de gerente há oito anos, a equipe da TVAL produz vídeos em homenagens às mulheres que ocupam lugares de destaque na sociedade e que têm relação com a Casa Legislativa.

“Todo ano produzimos vídeos com mulheres que servem de exemplo e que ocupam espaços em destaque no Legislativo e na sociedade. Na sua maioria, são mulheres que vivenciam mais de perto as necessidades de políticas públicas como um todo. É a mulher quem leva o filho na escola, no posto de saúde, que vai ao mercado, e ainda por cima trabalha fora e acaba sendo protagonista frente às responsabilidades, exemplo disso são essas mulheres que serão homenageadas pela TV Assembleia”, explicou Jorge.

Os vídeos poderão ser assistidos pela TV Assembleia por meio dos canais digitais abertos (30.1, Cuiabá e Várzea Grande e 9.2, interior de Mato Grosso).

As entrevistas poderão ser assistidas também via internet através do site da www.al.mt.gov.br e pelo canal da TVAL MT na plataforma Youtube, www.youtube.com/tvassembleiamt e serão exibidas às 12h30, com reprise às 21h20.

Veja abaixo a lista das entrevistadas e a ordem em que os vídeos serão transmitidos:

Dia 5/03 – Janaina Riva – deputada estadual

Dia 6/03 – Maria Avallone – vereadora de Cuiabá

Dia 07/03 – Katiuscia Mantelli – vereadora de Cuiabá

Dia 08/03 – Luciene Carvalho – presidente da Academia Mato-grossense de Letras

Dia 9/03 – Paula Calil – presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá

Dia 10/03 – Andreia Wagner – prefeita de Jaciara

Ficha técnica:

Produção e Reportagem: Antônio Carlos Silva e Priscila Almeida;

Edição e Pós-produção: Franchesca Bogo, Nariel Iatskiu e Marcos Okamura;

Imagens: Davi Fagundes, Jorge Queiroz e João Victor Sena.

Fonte: ALMT – MT