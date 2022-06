Deputado cobra internet para todas as escolas rurais de MT

O presidente da Câmara de Cuiabá, o vereador Juca do Guaraná Filho (MDB) participou nesta quinta-feira (9), da entrega de mais uma indicação atendida pelo Executivo Municipal na mobilidade urbana. A entrega da ponte de concreto sobre o Córrego do Moinho, juntamente com a nova Avenida Engenheiro Itamar Marcondes Filho, na região do Recanto dos Pássaros, vai desafogar o trânsito e garantir o desenvolvimento econômico na região.

Essa é mais uma das obras que contou com a articulação do vereador Juca do Guaraná Filho na região leste de Cuiabá. O vereador é responsável pelas indicações de outras obras como a construção do viaduto José Maria Barbosa (Viaduto Juca do Guaraná Pai), revitalização do canteiro central da Avenida das Palmeiras, alça de contorno na Avenida das Torres, criação de praças e revitalização da Avenida Rui Barbosa que está em andamento. Além de mais de 180 indicações de serviços urbanos na região como poda de árvores, tapa-buraco, operação cata-treco, zeladoria e outros.

“Eu estive aqui desde o início com o prefeito Emanuel Pinheiro e técnicos analisando a possibilidade de criar essa via. Essa avenida vai desafogar o trânsito na Estrada do Moinho e Avenida das Torres. Obras como essa mostram que Cuiabá cresce. Por onde se olha na capital tem trabalho, tem obra, tem desenvolvimento”, destacou Juca.

O prefeito Emanuel Pinheiro (MDB), destacou a importância do trabalho em conjunto dos poderes. “A realização dessa obra só foi possível porque trabalhamos em parceria. O poder Legislativo tem a sensibilidade de apoiar construções de obras que permitam que Cuiabá siga avançando. O Juca do Guaraná tem mostrado que de fato é o vereador do povo, assim como a minha gestão que é popular. O povo pede e a gente atende. Por outro lado, temos a ajuda fiel do deputado federal, Emanuelzinho, que tem enviado recursos, transformando cada palmo desta terra abençoada que é nossa Capital, atendendo aqueles que mais precisam”, comemorou o Chefe do Executivo Municipal.

O presidente do bairro Recanto dos Pássaros, Ronald Muzzi, afirmou que a obra entrará para a história da comunidade. “Acompanhamos de perto o dia que Juca do Guaraná Filho veio aqui com o prefeito. Na época ninguém acreditava nessa obra. Hoje vivemos um sonho. A gente vê essa entrega como uma grande conquista”, externou.

A presidente do bairro Jardim Universitário, Eunice Monteiro da Silva Santos, também comemorou a entrega da obra. “Por onde se olha em Cuiabá tem trabalho. A gente vê que os poderes estão trabalhando unidos. A população está se sentindo valorizada com essa administração”, destacou.

Além do presidente da Casa de Leis, participaram da entrega os vereadores Kassio Coelho (Podemos), Cezinha Nascimento (PSL), Robertinho Fernandes (PV), além de lideranças comunitárias e representantes da classe empresarial.

A Obra

A nova ponte é resultado de uma parceria firmada entre o Executivo Municipal e a Ginco. A ponte possui 36 metros de extensão, pista dupla e espaço exclusivo para o tráfego de pedestres e ciclistas. Já a via, tem mais de 3,5 quilômetros de comprimento, rotatória, canteiro central, pista dupla, iluminação LED, possibilitando a ligação de bairros como o Jardim Universitário, Recanto do Pássaros, Jardim Imperial e outros à Avenida Dante Martins de Oliveira.