Deputado destaca maior unidade da Cocamar instalada em Água Boa

O deputado Dr. Eugênio de Paiva (PSB) destacou a maior unidade da Cocamar Cooperativa Agroindustrial, instalada em Água Boa, para receber soja e milho, além de atender produtores de gergelim. O investimento somou R$ 250 milhões e tem previsão de receber 150 mil toneladas de soja na safra 2024/2025.

Ele reconheceu a importância do investimento com uma Moção de Aplauso e participou da inauguração da unidade em Água Boa, na segunda-feira (20), que contou com a presença do vice-governador Otaviano Pivetta. A unidade da cooperativa está na MT-240, no Km 30.

O Deputado do Araguaia ainda defendeu que a instalação da estrutura da cooperativa comprova a qualidade da produção agropecuária na região e que há potencial de maior produção de grãos com sustentabilidade ambiental.

“Está de parabéns o Dr. Luiz e toda a diretoria da Cocamar pelo investimento da unidade em Água Boa, que vai gerar emprego, renda e desenvolvimento para a cidade”, afirma o deputado. “É um sinal de que estamos no rumo certo. Hoje, plantamos 2,3 milhões de hectares no Araguaia. Podemos chegar a 6 milhões de hectares sem derrubar nenhuma árvore”, diz.

“Eu disse ao governador em exercício, Otaviano Pivetta, um dos grandes parceiros do Araguaia, que podemos liberar 4,5 milhões de hectares ao provar que não existe bioma Pantanal no Araguaia”, compara Dr. Eugênio sobre as áreas da região.

Gergelim – Dr. Eugênio também ressaltou a importância da unidade da Cocamar como forma de favorecer a produção e comercialização de gergelim em Canarana, município que faz limite com Água Boa.

“A lei Nº 11.836/2022, da nossa autoria, já declarou Canarana a Capital do Gergelim do Estado, como prova da importância da produção do Araguaia. E recentemente, o Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses (Ibrafe), atestou Canarana como a Capital Mundial do Gergelim. A cultura avança na região e a Cocamar vai auxiliar ainda mais no desenvolvimento do gergelim”, avalia Dr. Eugênio.

Segundo dados do instituto, Canarana tem previsão de plantio de 200 mil hectares de gergelim.

Cocamar – A Cocamar Cooperativa Agroindustrial foi fundada em 27 de março de 1963, em Maringá (PR), por 46 produtores de café. O objetivo era organizar a produção, receber, beneficiar e comercializar o produto. Depois a cooperativa diversificou os negócios e atualmente conta com cerca de 115 unidades nos Estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. São 19 mil famílias cooperadas que produzem principalmente soja e milho, além de trigo, café, laranja e atuam na pecuária.

Fonte: ALMT – MT