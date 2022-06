Deputado Dilmar Dal´Bosco indica pavimentação nas MTs 419 e 389 em Guarantã do Norte.

A nova turnê do Teatro Mágico, um dos grupos mais aclamados do país, e canções de Chico Buarque sob um novo olhar são os destaques da programação do Cine Teatro entre os dias 10 e 14 de junho. O equipamento cultural da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) será palco também de show gospel, encontro terapêutico e show de rock. Confira:

Teatro Mágico em ‘Luzente’

Na sexta-feira (10.06), às 20h, o grupo Teatro Mágico apresenta sua nova turnê com o show ‘Luzente’. O espetáculo traz o repertório do sétimo álbum da banda criada pelo músico, poeta e malabarista, Fernando Anitelli.

Reconhecido nacionalmente por sua estética própria, o grupo reúne elementos do circo, do teatro, da poesia e da música em um show de muita interação com o público. Restam poucos ingressos disponíveis para a venda (aqui).

Duo Nu’zs em ‘Chico Buarque – Um Outro Olhar’

No sábado (11.06), às 20h30, o duo NU’ZS realiza o show ‘Chico Buarque-Um Outro Olhar’, apresentando as canções do artista carioca sob uma nova imagem.

Com arranjos que misturam elementos sonoros da música orgânica e da música sintética, o show oferece ao público uma experiência sonora, visual e poética com um repertório de canções conhecidas, passando por diversas fases de Chico Buarque.

O duo NU’ZS é formado por Max Silva (guitarras, voz, teclados e arranjos) e Marcê Porena (direção de cena e voz). Ingressos à venda pela internet.

Jessé Aguiar em ‘Segunda de Primeira’

Na segunda-feira (13.06), às 20h, o público vai acompanhar o show gospel ‘Segunda de Primeira’ apresentada pelo jovem cantor e compositor, Jessé Aguiar. Ingressos à venda pela internet.

Uma seleção de músicas cristãs contemporâneas faz parte do repertório, dentre as quais o single ‘Alívio’, que foi top viral do Spotify e a décima canção mais ouvida e uma das mais pesquisadas no Google em 2021. O espetáculo traz ainda diversas canções de sucesso, como ‘Existe Vida Aí’ e ‘Eu Não Desisto’, compostas por Jessé e que o projetaram nacionalmente.

Encontro terapêutico ‘Fale’

Na terça-feira (14.06), às 19h, o Grupo de Apoio Terapêutico #fale orienta doentes e familiares sobre depressão e transtornos de ansiedade. O objetivo do encontro é oferecer conforto emocional e propiciar um momento para trocas e aprendizados entre os participantes.

A participação é gratuita e não há necessidade de realizar inscrição prévia.

Iron Maiden: Uma Antologia

Na quarta-feira (14.06), às 20h, o Cine Teatro Cuiabá será palco da banda cuiabana ‘Eddie Force One’ com o show ‘Iron Maiden: Uma Antologia’.

A apresentação traz uma linha do tempo com as principais músicas da banda inglesa de heavy metal, que é um dos maiores ícones do rock mundial. Ingressos antecipados pelo link.

O Cine Teatro Cuiabá

O equipamento cultural da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-M) é um dos mais importantes palcos do cinema e das artes cênicas em Mato Grosso. Atualmente é administrado, via contrato de gestão compartilhada, pela Associação Cultural Cena Onze.

Endereço: Avenida Presidente Getúlio Vargas, 247, Centro de Cuiabá.

Telefone: (65) 2129-3848

Site: http://cineteatrocuiaba.org.br/