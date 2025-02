Deputado estadual Chico Guarnieri discute pauta de expansão universitária da UFMT

Foto: Vanderson Ferraz/Assessoria de Gabinete

Em um momento histórico para a saúde pública de Poconé (104 km da capital), o Hospital Geral Dr. Nicolau Fontanillas Fragelli realizou, nesta terça-feira (4), as primeiras 40 cirurgias de catarata de um projeto que promete transformar a vida de milhares de moradores. A iniciativa lançada hoje é fruto de emenda parlamentar de R$ 2,4 milhões do deputado estadual Eduardo Botelho (UB), em parceria com a Prefeitura de Poconé e o governo do estado, por meio do programa Fila Zero.

O aposentado Benedito Lourenço Magalhães, de 66 anos, foi um dos beneficiados neste primeiro dia de cirurgias. “Há mais de um ano espero por essa cirurgia. Diziam que ia vir, mas nunca chegava. Graças a Deus, agora aconteceu. Obrigado, Botelho, pela cirurgia. Voltei a enxergar”, disse emocionado.

As triagens serão feitas nos postos de saúde, e os procedimentos vão ocorrer no hospital da cidade, inicialmente todas as terças-feiras. A equipe é composta por nove especialistas na área oftalmológica.

O deputado Eduardo Botelho destacou o impacto das ações de saúde. “Estamos lançando um programa inédito de oftalmologia em Poconé, que vai transformar a vida de milhares de pessoas. Com essa emenda, garantimos mais de 5 mil procedimentos, entre consultas, exames e cirurgias de catarata, levando atendimento oftalmológico de qualidade para quem mais precisa”.

Os pacientes contam com uma estrutura de ponta, segundo o coordenador do projeto, Dr. Vitor Rossetto. Ele explica que a iniciativa faz parte do programa Fila Zero, do Governo do Estado, criado para zerar a fila de espera para cirurgias eletivas. “Com essa emenda, nosso centro oftalmológico, equipado com tecnologia de ponta, vai garantir procedimentos cirúrgicos seguros e humanizados para toda a baixada cuiabana”, afirmou.

A presidente do Hospital Geral local, Eulina Moraes, destaca que, com a implementação deste projeto, Poconé dá um passo significativo na melhoria da saúde ocular dos poconeanos, proporcionando acesso a tratamentos antes inacessíveis para muitos. “Vamos atender os municípios vizinhos, e principalmente, os moradores da zona rural”, reforçou.

O prefeito de Poconé, Dr. Jonas, ressaltou a importância da iniciativa. “Poconé será referência em oftalmologia, não só na baixada cuiabana, mas em todo o Mato Grosso. É um sonho que se torna realidade”, disse.

Novos pacientes

O pantaneiro Salvador de Arruda, de 76 anos, já vai marcar a cirurgia de catarata e expressou gratidão ao deputado: “Muito obrigado, Botelho, por olhar pelo nosso município”.

Fonte: ALMT – MT