Deputado estadual Chico Guarnieri solicita médico perito para Barra do Bugres

O deputado estadual Valdir Barranco (PT) apresentou, na última quarta-feira (5), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), o Requerimento nº 33/2025, solicitando mais transparência do governo do estado sobre as políticas habitacionais em andamento. O documento, encaminhado ao governador Mauro Mendes (União), busca informações detalhadas sobre as unidades habitacionais do programa federal “Minha Casa Minha Vida” em construção e o grau de participação do governo estadual nesses projetos.

Entre os questionamentos, Barranco quer saber quantas unidades do programa federal estão em andamento, qual o valor total da contrapartida do Estado nessas construções e detalhes sobre a execução do programa estadual “Ser Família Habitação”. Para o deputado, é essencial esclarecer a origem dos recursos e garantir que a população tenha acesso a informações claras e precisas.

“Queremos saber exatamente qual é a participação do Governo do Estado nos programas habitacionais e garantir que os investimentos sejam divulgados de forma transparente”, afirmou Barranco. “O ‘Ser Família Habitação’ tem sido amplamente divulgado, mas muitos recursos vêm do programa federal ‘Minha Casa Minha Vida’, e isso precisa ser reconhecido.”

A iniciativa do deputado busca garantir que a população tenha acesso a dados concretos sobre os investimentos na área e evitar dúvidas sobre a origem dos recursos. “Nosso objetivo é assegurar que os cidadãos saibam como estão sendo aplicados os recursos públicos e se há, de fato, um compromisso real com a habitação popular”, destacou Barranco.

O déficit habitacional em Mato Grosso tem sido um desafio nos últimos anos, e a demanda por moradias acessíveis continua crescendo. Com o lançamento do “Ser Família Habitação”, surgiram questionamentos sobre sua estrutura, critérios de seleção e metas de execução.

“A população precisa dessas informações para acompanhar as ações do governo e garantir que as políticas públicas atendam às necessidades reais de quem mais precisa”, concluiu Barranco. “Esperamos que o Governo do Estado responda aos questionamentos e contribua para um debate mais transparente sobre o direito à moradia”.

Fonte: ALMT – MT