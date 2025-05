Deputado fiscaliza obra de hospital no Araguaia e cobra conclusão da unidade

O deputado Dr. Eugênio de Paiva (PSB) realizou a fiscalização da construção do Hospital Regional Norte Araguaia, em Confresa, a 1.049 Km de Cuiabá. Ele esteve na unidade no fim de semana (10), na região do Vale do Araguaia.

“Fizemos a visita à obra do futuro Hospital Regional Norte Araguaia, na cidade de Confresa, no nosso trabalho de fiscalização do mandato, para que possamos entender o porquê que esta obra está travada. Essa é a mais importante obra de saúde do Vale do Araguaia”, afirmou o deputado.

O parlamentar quer saber por que a empreiteira está demorando para concluir a obra. “Estamos insistindo nisso porque dos seis hospitais que estão sendo construídos (com recursos públicos no estado), somente dois hospitais estão com obras atrasadas. O nosso hospital aqui do Norte Araguaia está com 42% das obras concluídas, enquanto os outros hospitais estão com mais de 90% das obras concluídas”, questionou Dr. Eugênio.

A obra fica à beira da BR-158, no perímetro urbano do município. O deputado esteve já este ano no hospital em obra e cobrou explicações da Secretaria de Estado de Saúde (SES). O hospital regional é um dos seis em construção pelo governo do estado, sendo dois em Cuiabá e uma unidade nos municípios de Alta Floresta, Juína e Tangará da Serra.

A nova unidade de saúde, quando inaugurada, atenderá a sete municípios do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia e Xingu (Cisax): Canabrava do Norte, Confresa, Porto Alegre do Norte, Santa Cruz do Xingu, São José do Xingu, Santa Terezinha e Vila Rica. Os 7 municípios têm cerca de 91 mil habitantes, sendo mais de um terço, ou 37.541 em Confresa, e 19.827 residentes em Vila Rica, segundo estimativa de 2024 do IBGE. Além de outros 7 municípios do Norte Araguaia.

Hospital Norte Araguaia – O Hospital Regional Norte Araguaia de Confresa será referência em média e alta complexidade de saúde e terá 151 leitos, sendo 11 leitos de enfermaria e 40 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), segundo informações da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

A unidade vai dispor ainda com 10 consultórios médicos, 2 consultórios para atendimento a gestantes, 6 salas de centro cirúrgico, além de espaços para banco de sangue, banco de leite materno e realização de exames, como tomografia e colonoscopia, segundo informações da SES.

Vistoria – No final de junho de 2024, o governador Mauro Mendes (União) vistoriou as obras do Hospital Regional Norte Araguaia, em Confresa, quando a obra estava com 30% executada. O governador deu ordem de serviço para início das obras da unidade de saúde em junho de 2022, após 10 anos de reivindicação da população e de ações para a construção do hospital lideradas pelo deputado e médico Dr. Eugênio.

Fonte: ALMT – MT