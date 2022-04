Deputado João Batista participa da 15° edição do projeto Ribeirinho Cidadão

Foto: ANGELO VARELA / ALMT

O deputado estadual João Batista do Sindspen (PP), na manhã de segunda-feira (25), representou a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) na abertura da 15ª edição do projeto Ribeirinho Cidadão, realizado no município de Santo Antônio de Leverger (a 34 km de Cuiabá). Durante o evento, o parlamentar fez a entrega simbólica de dez aparelhos de ar-condicionado, distribuídos nas escolas da rede pública do município. O projeto é promovido pela Defensoria Pública de Mato Grosso e o Poder Judiciário, com apoio de parceiros.

Durante sua fala, João Batista lembrou a parceria firmada com o vereador Adelmar Galio, responsável por apresentar as demandas das escolas estaduais do município, enaltecendo também a iniciativa do Poder Judiciário, assim como da Defensoria Pública do Estado.

“Fico muito honrado pelo convite em representar a ALMT. O projeto Ribeirinho Cidadão é um sucesso absoluto, que promove a inclusão social da população ribeirinha, presente não só na região do Pantanal, mas também na região do Araguaia e do Xingu. Parabenizo aqui o vereador Adelmar Galio, que é muito atuante e busca sempre o melhor para Santo Antônio. Deixo também o meu reconhecimento ao doutor Tony (juiz José Antônio), e ao defensor público Air Praeiro, os cabeças pensantes deste projeto”, disse João Batista.

Sobre os aparelhos destinados, o vereador Adelmar conta que esteve “in loco” nas escolas beneficiadas, afirmando que as demandas da cidade “sempre são atendidas pelo deputado João Batista”.

“Tenho muita gratidão por tudo que o deputado João Batista tem feito em nosso município. As crianças e adolescentes destas escolas necessitavam destes aparelhos. Agora, com a ajuda do deputado, podemos oferecer um pouco mais de conforto aos nossos alunos e professores”, concluiu o vereador.

A caravana conta com a participação de 30 parceiros, entre os quais governo estadual, Assembleia Legislativa, Marinha do Brasil e Receita Federal. A expedição deste ano terá 13 dias de duração e será concluída no dia 8 de maio. Os integrantes do projeto vão percorrer comunidades de Santo Antônio de Leverger, Juscimeira e Barão de Melgaço, além de 10 comunidades pantaneiras.

Escolas contempladas pelo deputado João Batista: Escola Estadual Hermes Rodrigues de Alcântara (6 aparelhos), Escola Estadual Oswaldita Eliza (1 aparelho), Escola Estadual Maria de Arruda Müller (3 aparelhos).