Deputado Max defende que jornalistas merecem reconhecimento

Na noite de terça-feira (30), a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), por meio da Secretaria de Comunicação (Secom), lançou o 1º Prêmio ALMT de Jornalismo – “Troféu Parlamento”. A solenidade, realizada no Salão Negro da Casa de Leis, contou com a participação do presidente do Parlamento, deputado Max Russi (PSB).

A premiação busca valorizar os profissionais que fazem parte do dia a dia do parlamento estadual. Esse é o primeiro prêmio oficial da ALMT voltado exclusivamente a jornalistas, com inscrições nas categorias de telejornalismo, reportagem em texto, radiojornalismo, fotojornalismo e universitário. Os primeiros lugares de cada categoria irão receber R$ 20 mil e o troféu.

“Aqui, na Assembleia Legislativa, reconhecemos o papel essencial da imprensa em fiscalizar, questionar, informar e, sobretudo, em dar voz ao cidadão. O jornalista não apenas relata fatos, mas constrói pontes entre o parlamento e a sociedade, transformando a rotina legislativa em conhecimento acessível, capaz de fortalecer a democracia e ampliar a participação popular”, afirmou Max Russi, durante o evento.

Com o tema “A Assembleia Legislativa na vida do povo mato-grossense”, a iniciativa faz parte das ações da Mesa Diretora em celebração aos 190 anos da Casa de Leis e busca aproximar ainda mais o legislativo da sociedade, reconhecendo a importância do papel da imprensa na cobertura das atividades institucionais e parlamentares. Cada categoria foi homenageada com profissionais da imprensa mato-grossense já falecidos: Walter Rabello, Mario Marques, Lygia Lemos, Fablício de Barros e Paulo Leite.

Para a jornalista Mariana Lenz, o Troféu Parlamento é muito importante porque a transparência das informações passa pelos jornalistas até chegar à população. “É essencial existirem iniciativas como essa, que reconheçam o trabalho dos repórteres e toda a equipe que compõe as redações. Espero que seja um instrumento que venha para fortalecer a democracia e levar informação com senso crítico, apuração e checagem adequada, contribuindo para aproximar o povo da política”, afirmou.

As inscrições poderão ser feitas de 1º de outubro a 5 de novembro, no site oficial do prêmio. O período de avaliação e julgamento será de 15 de novembro a 20 de dezembro e a entrega da premiação acontecerá no dia 29 de janeiro de 2026. Para mais informações, acesse: www.al.mt.gov.br.

Fonte: ALMT – MT