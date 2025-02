Deputado Moretto entrega emendas da Região Oeste

O presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa (ALMT), deputado Thiago Silva (MDB), recebeu, nesta quarta-feira (26), os 24 estudantes das redes pública e privada que tomarão posse como deputados do programa “Parlamento Jovem”, instituído no final do ano passado na Casa de Leis.

O parlamentar apresentou a indicação 1710/2024 para a criação do programa que visa possibilitar aos alunos do ensino fundamental anos finais e ensino médio das escolas públicas e privadas, a vivência do processo democrático por meio da participação em um ambiente parlamentar com atividades de formação cidadã e política, incluindo visitação aos poderes do Estado, formação em processo legislativo, elaboração de projeto de lei, colégio de líderes e participação em sessão ordinária.

“Este programa estava parado por conta da pandemia, e apresentamos uma indicação e garantimos a retomada do Parlamento Jovem, com o intuito de garantir a participação e o aprendizado dos jovens na política. Agradeço o apoio da mesa diretora e demais deputados pela aprovação da indicação e vamos trabalhar junto aos deputados jovens pela aprovação de indicações e projetos de lei que impactam diretamente na melhoria da qualidade de vida da população mato-grossense”, afirmou o deputado Thiago que é o padrinho do projeto na ALMT.

O estudante e deputado jovem,Emanuel Amorim, de Rondonópolis, destacou que apresentou ao deputado Thiago o pedido para a retomada do programa e prestou o seu agradecimento ao parlamentar com a concretização deste projeto tão aguardado pela juventude.

Os deputados jovens aproveitaram a oportunidade para conhecer de perto o andamento de uma Sessão Legislativa, a sala do presidente da ALMT Deputado Max Russi (PSB), o Colégio de Líderes e receberam palestras de orientação sobre como será o funcionamento do programa.

“Meu objetivo é aprender sobre o funcionamento da política, que é uma coisa que já me interessa há algum tempo. Estou muito feliz com essa oportunidade que a Assembleia está dando para nós, de conhecer tudo isso de perto e saber como podemos seguir esse caminho para ser uma deputada e trabalhar com política. É um sonho”, disse a estudante da Escola estadual Militar Tiradentes, Melissa Menaski.

O presidente da ALMT, Max Russi, destacou a a importância do projeto no Parlamento e parabenizou o deputado Thiago pela iniciativa que garante a participação política e a representatividade dos alunos. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso agora trabalha para realizar no próximo mês a Sessão de Posse dos 24 deputados jovens e também a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2025-2027.

Fonte: ALMT – MT