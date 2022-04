Deputado Paulo Araújo destina R$ 430 mil em emendas para Barão de Melgaço

Foto: NAJYLLA NUNES / ASSESSORIA DE GABINETE

A fim de fortalecer e de garantir mais qualidade de vida à população de Barão de Melgaço (distante 126 km de Cuiabá), o deputado estadual Paulo Araújo (Progressistas), por meio de emendas parlamentares de sua autoria, alocou recursos do Orçamento do Governo do Estado do ano de 2021 para auxiliar a Prefeitura de Barão de Melgaço na área de infraestrutura urbana. O montante destinado à cidade é de R$ 430 mil. “Nosso objetivo é que o município de Barão [de Melgaço] ofereça uma melhor infraestrutura, para que possam atrair novas empresas, novos empreendimentos que gerem mais emprego e renda à população”, explicou Araújo.

“Durante os três anos do meu mandato, visitei dezenas de vezes o município de Barão, até porque minha esposa tem familiares que moram lá. Me reuni com centenas de representantes de todas as áreas, que me pediram apoio para diversas obras e serviços. Embora não seja possível fazer tudo o que gostaríamos, acredito que essa emenda irá contribuir para melhorar a realidade desse município na área de infraestrutura”, declarou Paulo Araújo.

A prefeita Margareth de Munil (PSDB) agradeceu a iniciativa. “Quero agradecer o deputado Paulo Araújo não só por mais essa, mas por todas as emendas parlamentares que já destinou para Barão de Melgaço, bem como todas as articulações que ele intermedeia para trazer recursos ao nosso município. Essas emendas são frutos da boa relação que temos com o deputado, que não poupa esforços para atender as necessidades do nosso querido Barão de Melgaço. Em nome da população venho publicamente fazer este agradecimento”, disse a prefeita Margareth.