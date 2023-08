Deputado Paulo Araújo diz que vai disputar a Prefeitura de Cuiabá

O presidente do Partido Progressistas (PP) de Mato Grosso, deputado estadual Paulo Araújo, disse à imprensa nesta quarta-feira que vai disputar a Prefeitura de Cuiabá em 2024. Segundo Paulo Araújo, a única condição do PP para a eleição de 2024 na Capital é não compor com o grupo onde estiver o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB).

“Aqui em Cuiabá sou amigo do Fábio, amigo do Botelho, sou companheiro do Abílio, sou amigo do Stopa, porém, o Progressistas vai ter candidato a prefeito. A única condição que vamos trabalhar dentro do partido e queremos que seja unânime, é não estar no mesmo grupo que esse prefeito da Capital vai estar. Essa é a única condição, não estar onde esse prefeito vai estar”, disse o líder progressista.

“Nós decidimos em recente reunião que o candidato do PP sou eu. Já temos um grupo forte de vereadores, vamos estar trazendo o nosso presidente, Ciro Nogueira, para fortalecer não só a candidatura na Capital como em outras cidades do interior. O Progressistas tem uma orientação de fortalecer as candidaturas nas capitais e aqui em Cuiabá não vai ser diferente. Então nós vamos colocar o nosso nome à disposição, a minha base eleitoral é aqui em Cuiabá”, observou.

Paulo Araújo cita que devido várias candidaturas, a eleição em Cuiabá do próximo ano deve ser de dois turnos. Ele garante que pretende levar uma discussão qualificada para o debate de 2024. “É uma eleição de segundo turno. Não tem eleição ganha. Vamos tentar trazer para Cuiabá uma discussão qualificada, e não de baixaria. Tentar trazer a questão da saúde pública no município vai ser a nossa bandeira para a eleição em Cuiabá”.