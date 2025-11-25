Deputado Paulo Araújo homenageia pacientes e voluntários da AAPOC em sessão solene da ALMT, nesta terça-feira

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso realiza, nesta terça-feira (25), uma sessão solene proposta pelo deputado estadual Paulo Araújo (PP) para a entrega de Moções de Aplausos a aproximadamente 270 homenageados ligados à Associação de Amparo aos Pacientes Oncológicos de Cuiabá (AAPOC).

Entre os agraciados está Janaina Santana, presidente da Associação de Apoio aos Pacientes Oncológicos de Cuiabá (AAPOC), reconhecida pela liderança e dedicação no acolhimento às famílias atendidas pela instituição.

Janaina destacou a importância da homenagem, “esse reconhecimento valoriza cada paciente, cada voluntário e cada história que passa pela AAPOC. É uma forma de mostrar que não estamos sozinhos e que a luta contra o câncer é compartilhada com toda a sociedade”, afirmou.

Para o deputado Paulo Araújo, a sessão é um momento de celebração da coragem e da esperança. “A AAPOC é um espaço de vida, acolhimento e força. Cada paciente e voluntário representa uma trajetória de superação que merece ser reconhecida. Esta moção é um gesto de gratidão e respeito a todos que transformam desafios em inspiração”, destacou o parlamentar.

Além da solenidade o deputado realizará durante o evento, a entrega de duas Comendas Marechal Cândido Rondon, honrarias concedidas a: Giovane Santin, e Dauto Barbosa Castro Passare.

SERVIÇO

O quê: Sessão Solene de entrega de Moções de Aplausos a pacientes e voluntários da AAPOC

Quando: Terça-feira, 25 de novembro de 2025

Horário: às 19h

Local: No Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros.

Fonte: ALMT – MT