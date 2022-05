Deputado Professor Allan Kardec destaca justiça social na homenagem a Rondon em Mimoso

Foto: JULIO ROCHA / ASSESSORIA DE GABINETE

O deputado Professor Allan Kardec (PSB-MT) destacou a firmeza e a referência de justiça social do Marechal Candido Mariano da Silva Rondon, em cerimônia de homenagem e entrega de comenda pela passagem do Dia das Comunicações e de Rondon, comemorado no Distrito de Mimoso, Santo Antônio de Leverger, onde o herói nacional nasceu.

Ele ainda lembrou do Rondon pacificador e demarcador de territórios para o desenvolvimento. O evento foi organizado pela Câmara Municipal do município, nesta quinta-feira (5/5), com a presença do Estado Maior, oficiais e praças da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada (13ª BIMtz).

Marechal Rondon, um conterrâneo pantaneiro nosso de Mimoso, é um herói nacional reconhecido internacionalmente pelo que fez como instalador de linhas telegráficas, indigenista, engenheiro e professor da Escola Militar do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, disse.

“Um homem de justiça social e defesa não só de nossas fronteiras. Mas de pessoas. Pelo seu trabalho profissional de engenheiro militar e como cidadão, foi indicado duas vezes ao Prêmio Nobel da Paz”, explica o deputado.

Professor Allan enumera algumas das influências de Marechal Rondon e reconhecimentos em Mato Grosso pelo seu trabalho de demarcação na fronteira oeste do Brasil, como o nome do Estado de Rondônia, das cidades de Rondonópolis, Rondolândia e o aeroporto internacional da região metropolitana de Cuiabá.

Seu lema aos liderados no contato com os índios era ‘morrer, se preciso for, matar nunca, descreve’.

O deputado Professor Allan Kardec afirma que Rondon foi defensor dos indígenas e demarcador de suas terras. Primeiro chefe do Serviço de Proteção ao Índio, embrião futuro da atual Fundação Nacional do Índio (Funai). Ele relembra que Marechal Rondon foi idealizador do Parque Nacional do Xingu, no norte do Estado.

Pelas suas expedições, afirma o Professor Allan Kardec, é reconhecido pelo IBGE como “Civilizador dos Sertões”. Rondon teve muito contato com índios, como os nhambiquaras e bororos. “Seu legado é imemorável para o desenvolvimento, cultura e cidadania do Brasil. Viva Rondon!”, comemora o parlamentar.