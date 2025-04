Deputado propõe Salas Sensoriais em todas as escolas de MT

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) – por meio do Projeto 10S -, em parceria com o Hemocentro do Estado, está promovendo a campanha coleta de sangue, das 8h ás 11h e das 13h as 15h30. O caminhão do Hemocentro está estacionado na entrada principal da Assembleia Legislativa e está atendendo com cinco funcionários. A ação começou ontem (22 ) e vai até dia 25 (sexta-feira). A campanha é um chamamento não só aos servidores do Legislativo mato-grossense, mas seus parentes e a população em geral habilitados a doar.

São requisitos básicos para a doação sanguínea estar em boas condições de saúde, pesar pelo menos 50 quilos, idade entre 18 e 69 anos – menores precisam de autorização do responsável -, estar descansado e alimentado. É necessária a apresentação de documento original com foto recente, não é aceito o crachá do servidor.

Gravidez, amamentação, resfriado, extração dentária e outras cirurgias, procedimento endoscópico e ingestão de bebidas alcoólicas no período de 12 horas antes da doação constituem impedimentos temporários aos doadores – assim como situações de risco relativas a doenças sexualmente transmissíveis e confecção de tatuagens no corpo nos últimos seis meses, entre outros.

Portadores de hepatite, malária e HIV estão definitivamente impedidos de doar sangue – procedimento que só pode ser feito três vezes ao ano por mulheres (intervalo mínimo de 90 dias entre uma doação e outra) e quatro vezes por homens (intervalo mínimo de 60 dias).

O objetivo do Projeto 10S é manter a parceria com o Hemocentro, a fim de realizar a campanha de doação na ALMT pelo menos duas vezes anualmente.

De acordo com o coordenador do Projeto 10S, Luis Carlos Culca Nogueira, esta é a primeira etapa de coleta de sangue, em 2025, uma das metas da 5ª gincana 10S da Solidariedade. A gincana realizada todos os anos envolve toda a Casa Legislativa e arrecada, também, alimentos que são destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social.

“Todo servidor das 31 unidades da casa que pertence ao Projeto 10S, que fizer a doação, vai somar 600 pontos na gincana. As doações podem ser realizadas tanto no caminhão, em frente à ALMT, como nas 16 unidades de doação do hemocentro no estado de Mato Grosso. Todo servidor que doar pontua 600 pontos, todo servidor que indicar pessoas a realizarem a doação, também ganha 600 pontos”, esclareceu Culca.

Fonte: ALMT – MT