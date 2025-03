Deputado Thiago Silva anuncia R$ 1 milhão para reforma e modernização da Feira do Conjunto São José

A Feira do Conjunto São José, um dos principais pontos de comércio e encontro da comunidade em Rondonópolis, está prestes a ganhar uma grande transformação. O deputado estadual Thiago Silva (MDB) anunciou, nesta segunda-feira (24), a destinação de R$ 1 milhão em emendas parlamentares para a revitalização e modernização do espaço, atendendo a uma demanda antiga dos feirantes e consumidores.

O parlamentar já possui um histórico de trabalho e luta em defesa dos feirantes da região. Em 2016, quando ainda era vereador, já havia viabilizado R$ 1 milhão para a construção do espaço da feira, proporcionando mais conforto para trabalhadores, clientes e feirantes. Agora, como deputado, reafirma seu compromisso com a categoria, investindo novamente para melhorar a estrutura do local.

“A Feira do Conjunto São José é uma das mais tradicionais de Rondonópolis e de todo o Estado. Com esse novo investimento, vamos garantir melhorias importantes, como reforço na cobertura, pintura, modernização das instalações hidráulicas e elétricas, ampliação da acessibilidade, reforma dos banheiros e melhoria na sonorização. São avanços que vão beneficiar tanto os feirantes quanto os clientes que frequentam o local”, destacou o deputado.

Feiras Itinerantes – Além do investimento na Feira do Conjunto, Thiago Silva também tem incentivado a expansão das feiras itinerantes, que levam oportunidades de comercialização para diversas regiões da cidade. No último ano, o deputado garantiu com o apoio do Estado a entrega de centenas de barracas novas, ampliando o espaço de venda para produtores da agricultura familiar e fomentando a geração de renda no município.

Com os investimentos, o parlamentar reafirma seu compromisso com os feirantes e consumidores, garantindo feiras mais estruturadas, acessíveis e atrativas para toda a população.

Fonte: ALMT – MT