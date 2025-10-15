Política
Deputado Thiago Silva destaca legado e parabeniza professores de Mato Grosso
Em homenagem ao Dia do Professor, celebrado nesta terça-feira (15 de outubro), o presidente da Comissão de Educação, deputado estadual Thiago Silva (MDB), reafirmou seu compromisso público com os profissionais que têm feito a diferença na educação de Mato Grosso. Com a experiência de quem atuou na sala de aula, o parlamentar pauta seu mandato na Assembleia Legislativa por ações diretas que visam melhorar a condição de trabalho dos docentes.
“Tive a oportunidade de trabalhar como professor e sei bem o quão essa profissão, que é a mãe de todas as outras, é essencial para a sociedade”, declarou Thiago. “Mais do que transmitir conteúdos, os professores ensinam valores, moldam o caráter e transformam o futuro de seus estudantes. Se nosso estado hoje é um dos que mais crescem e geram emprego no país, muito passa pelo esforço e compromissos dos nossos professores”.
Uma das principais conquistas ocorreu ainda em 2021, durante a pandemia, quando Thiago Silva cobrou ao governo do estado e garantiu a entrega de mais de 15 mil notebooks para professores da rede pública. A medida teve como objetivo modernizar as ferramentas de trabalho e contribuir para a qualidade do ensino.
O parlamentar também solicitou ao estado o pagamento anual do décimo terceiro, do décimo quarto e das gratificações para os servidores da educação estadual, em especial os professores. Além disso, lutou pelo retorno do Pró-Funcionário, que também beneficiou e qualificou os profissionais da educação.
Além disso, o parlamentar reforça o compromisso de lutar por melhores condições de trabalho, capacitação continuada e pela valorização da categoria, entendendo que esses fatores são fundamentais para a elevação dos índices educacionais de Mato Grosso. “Também quero parabenizar os professores, pois se hoje Mato Grosso possui uma educação que está entre as oito melhores do país, isso passa diretamente pelo compromisso deles”, disse Thiago.
O deputado também atuou em outra frente crucial para o ambiente educacional: a infraestrutura, trabalhando pela construção, reforma geral e modernização das unidades escolares em todos os 142 municípios do estado. O objetivo foi tornar as escolas ambientes atrativos, modernos, adequados e propícios para a atuação dos profissionais da educação e para o aprendizado eficaz dos alunos.
De 2019 a maio de 2025, o governo já entregou 40 escolas novas a municípios de todas as regiões do estado. Outras 48 unidades também estão em obras pelo estado, beneficiando diretamente o trabalho dos professores, com melhores condições das unidades escolares.
“Parabenizo todos os professores do nosso estado. Nossa gratidão é eterna e contem com o nosso trabalho e reconhecimento no Parlamento estadual”, finalizou o deputado, unindo o reconhecimento à comprovação de um trabalho legislativo focado em transformar a educação estadual em uma referência para o país.
Fonte: ALMT – MT
Política
Rondonópolis recebe Comissão Especial da ALMT parai debater concessão da Energisa
Os membros da comissão especial da Assembleia Legislativa que avalia os serviços prestados pela Energisa em Mato Grosso estarão em Rondonópolis, nesta quinta-feira (16), para realizar audiência pública para levantar o grau de satisfação dos moradores com a distribuição de energia no município. A reunião ocorrerá na Câmara Municipal de Vereadores, às 19h, com a presença de deputados estaduais, autoridades políticas e lideranças locais, comerciantes, moradores e entidades representativas.
“Essa é a nossa segunda reunião com a população, agora no polo regional de Rondonópolis, para identificarmos as dificuldades enfrentadas pelos consumidores com a Energisa. Precisamos fazer um diagnóstico para que a concessionária cumpra todas as cláusulas impostas no contrato junto à Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), antes da possibilidade de uma renovação. Essa audiência é a oportunidade de dar voz para a população e entendermos com clareza, como está sendo a distribuição de energia, satisfatória ou ruim”, justificou o vice-presidente da comissão, deputado estadual Wilson Santos (PSD).
O parlamentar lembrou que a concessão foi outorgada à iniciativa privada em 1997, inicialmente ao Grupo Rede e, posteriormente, repassada ao Grupo Energisa, que hoje atua em 12 estados. Com o contrato em vigor até junho de 2026, caberá à Aneel e ao Ministério de Minas e Energia decidir sobre a renovação da concessão por mais 30 anos ou sua reversão.
A audiência pública de Rondonópolis foi requerida pelo membro titular da comissão, o deputado estadual Chico Guarnieri (PRD), e, também, contará com a presença dos deputados que representam o município e que são co-autores do requerimento: Thiago Silva (MDB), Nininho (Republicanos) e Sebastião Rezende (União).
A comissão especial é presidida pelo presidente da Assembleia Legislativa e deputado estadual Max Russi (PSB). Além de Wilson Santos e Chico Guarnieri, também integram os parlamentares Janaina Riva (MDB), Valdir Barranco (PT), Faissal Calil (Cidadania), Júlio Campos e Eduardo Botelho, ambos do União Brasil.
Serviço:
Evento: Audiência pública para tratar da renovação ou possível reversão da concessão de distribuição de energia elétrica em Mato Grosso
Local: Câmara de Vereadores de Rondonópolis
Data: 15 de outubro (Quinta-feira)
Horário: 19h
Informações: Samantha dos Anjos – Assessoria de Imprensa
065 99639 9715
Fonte: ALMT – MT
Política
A importância das mulheres rurais e o compromisso com a agricultura familiar
Neste 15 de outubro, Dia Internacional das Mulheres Rurais, o deputado Juca do Guaraná (MDB) presta homenagem às trabalhadoras do campo, destacando o papel fundamental que exercem no sustento das famílias e no desenvolvimento da agricultura familiar em Mato Grosso. Filho de lavradores, Juca cresceu vendo a força e a dedicação da mãe nas atividades da roça, experiência que moldou sua trajetória pessoal e política.
“Tenho muito orgulho das minhas origens. Sou filho de lavradores e acompanhei de perto a luta diária da minha mãe, uma mulher guerreira, que com muito esforço ajudava a garantir o sustento da nossa família. Por isso, neste dia especial, minha homenagem vai a todas as mulheres rurais, que enfrentam desafios diários com coragem e determinação”, afirmou o deputado.
Juca do Guaraná tem na agricultura familiar uma de suas principais bandeiras de atuação parlamentar. Ao longo do mandato, o deputado tem defendido políticas públicas que fortaleçam os pequenos produtores, ampliem o acesso ao crédito rural, incentivem a comercialização da produção e garantam melhores condições de trabalho para as mulheres no campo.
“Essas mulheres são muitas vezes o alicerce das propriedades familiares. Elas plantam, colhem, cuidam da casa, dos filhos e ainda são responsáveis por grande parte da produção de alimentos que chega à mesa dos brasileiros. Valorizar a mulher rural é também fortalecer a agricultura familiar, que é base da segurança alimentar do nosso país”, destacou.
Juca também tem atuado em defesa da ampliação de programas de assistência técnica, acesso à terra e capacitação para as mulheres agricultoras.
“Seguiremos trabalhando firmes para que essas mulheres tenham mais oportunidades, respeito e reconhecimento. Elas merecem políticas públicas efetivas e investimentos que façam diferença na vida no campo”, concluiu.
O parlamentar reafirma o compromisso de continuar lutando por um campo mais justo, produtivo e igualitário, onde mulheres e homens tenham voz, vez e condições dignas para viver e produzir.
*Juca do Guaraná é deputado estadual por Mato Grosso.
Fonte: ALMT – MT
TCE-MT mantém suspenso concurso público do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia
Polícia Militar prende em flagrante suspeito de matar ex a facadas em Nova Lacerda
Aposentados vítimas de descontos ilegais encontram ajuda na Expedição Araguaia-Xingu
Deputado Thiago Silva destaca legado e parabeniza professores de Mato Grosso
Sine oferece 1.182 vagas nesta quarta e setor de serviços concentra a maioria das oportunidades
Segurança
Polícia Militar prende em flagrante suspeito de matar ex a facadas em Nova Lacerda
Policiais militares prenderam um homem de 32 anos, suspeito pelo feminicídio que vitimou Gabriella da Fonseca Moura, de 36 anos,...
PM salva vida de recém-nascida que se engasgou durante amamentação; 2º caso em menos de uma semana
Em uma ação rápida, policiais militares do 15º Batalhão salvaram, na madrugada desta quarta-feira (15.10), a vida de uma recém-nascida,...
Polícia Civil e Vigilância Sanitária fecham local em que eram preparados lanches para comercialização em trailers em Primavera do Leste
Uma residência onde eram preparados alimentos que eram comercializados em quatro carrinhos ambulantes em Primavera do Leste teve os trabalhos...
MT
Brasil
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Economia & Finanças6 dias atrás
Sefaz e AMM realizam primeiro encontro do Comitê Gestor Regional da Reforma Tributária
-
MEIO AMBIENTE6 dias atrás
Governo do Estado institui área de interesse público para refúgio da vida silvestre da onça pintada
-
Cuiabá5 dias atrás
Prefeitura divulga lista de inscrições deferidas do Programa Casa Cuiabana
-
MEIO AMBIENTE6 dias atrás
Sema apreende trator e toras de madeira ilegal durante ação em Marcelândia
-
Cuiabá6 dias atrás
Secretário detalha projeto que pagará até R$ 10 mil extra aos professores
-
CIDADES5 dias atrás
Procon Sinop alerta pais para cuidados no Dia das Crianças
-
Política6 dias atrás
Jayme Campos pede ampliação do teto do MEI para fortalecer pequenos negócios
-
Várzea Grande5 dias atrás
Call Center