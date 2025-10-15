Deputado Thiago Silva destaca legado e parabeniza professores de Mato Grosso

Em homenagem ao Dia do Professor, celebrado nesta terça-feira (15 de outubro), o presidente da Comissão de Educação, deputado estadual Thiago Silva (MDB), reafirmou seu compromisso público com os profissionais que têm feito a diferença na educação de Mato Grosso. Com a experiência de quem atuou na sala de aula, o parlamentar pauta seu mandato na Assembleia Legislativa por ações diretas que visam melhorar a condição de trabalho dos docentes.

“Tive a oportunidade de trabalhar como professor e sei bem o quão essa profissão, que é a mãe de todas as outras, é essencial para a sociedade”, declarou Thiago. “Mais do que transmitir conteúdos, os professores ensinam valores, moldam o caráter e transformam o futuro de seus estudantes. Se nosso estado hoje é um dos que mais crescem e geram emprego no país, muito passa pelo esforço e compromissos dos nossos professores”.

Uma das principais conquistas ocorreu ainda em 2021, durante a pandemia, quando Thiago Silva cobrou ao governo do estado e garantiu a entrega de mais de 15 mil notebooks para professores da rede pública. A medida teve como objetivo modernizar as ferramentas de trabalho e contribuir para a qualidade do ensino.

O parlamentar também solicitou ao estado o pagamento anual do décimo terceiro, do décimo quarto e das gratificações para os servidores da educação estadual, em especial os professores. Além disso, lutou pelo retorno do Pró-Funcionário, que também beneficiou e qualificou os profissionais da educação.

Além disso, o parlamentar reforça o compromisso de lutar por melhores condições de trabalho, capacitação continuada e pela valorização da categoria, entendendo que esses fatores são fundamentais para a elevação dos índices educacionais de Mato Grosso. “Também quero parabenizar os professores, pois se hoje Mato Grosso possui uma educação que está entre as oito melhores do país, isso passa diretamente pelo compromisso deles”, disse Thiago.

O deputado também atuou em outra frente crucial para o ambiente educacional: a infraestrutura, trabalhando pela construção, reforma geral e modernização das unidades escolares em todos os 142 municípios do estado. O objetivo foi tornar as escolas ambientes atrativos, modernos, adequados e propícios para a atuação dos profissionais da educação e para o aprendizado eficaz dos alunos.

De 2019 a maio de 2025, o governo já entregou 40 escolas novas a municípios de todas as regiões do estado. Outras 48 unidades também estão em obras pelo estado, beneficiando diretamente o trabalho dos professores, com melhores condições das unidades escolares.

“Parabenizo todos os professores do nosso estado. Nossa gratidão é eterna e contem com o nosso trabalho e reconhecimento no Parlamento estadual”, finalizou o deputado, unindo o reconhecimento à comprovação de um trabalho legislativo focado em transformar a educação estadual em uma referência para o país.

Fonte: ALMT – MT