Deputado Thiago Silva destina mais de R$ 2 milhões para a saúde de Rondonópolis

A trajetória artística e a relevante contribuição ao humor e à cultura popular fizeram com que a dupla Nico e Lau se tornasse parte da simbologia e iconografia da identidade mato-grossense. E, para homenagear os atores Justino Astrevo e Lioniê Vitório, que interpretam os personagens, estreia neste sábado (23.04), às 20h, no Cine Teatro Cuiabá, o filme ‘Mestres da Cena’, que será acompanhado pela apresentação do espetáculo ‘Remedeia Com Que Tem’.

Com 40 minutos de duração, o filme integra o projeto selecionado em edital da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) que visa celebrar a dupla de artistas como Mestres da Cultura Mato-Grossense. O documentário de curta-metragem narra a história por trás dos personagens, falando sobre a vida, obra e legado de Justino Astrevo e Lioniê Vitório, desde a iniciação nas artes, passando pela formação e principais influências, até suas contribuições no desenvolvimento artístico atual fora dos palcos.

Em ‘Remedeia Com Que Tem’, Nico e Lau apresentam um show humorístico que faz uma viagem na linha do tempo resgatando os causos do início da carreira até chegar na fase atual de grande apelo popular. O espetáculo de uma hora de duração acontece logo após a exibição do filme, trazendo histórias, performances e interpretação de músicas.

A união dos dois projetos compõe o 4º Quero Mais Cultura, que é patrocinado pelo Governo de Mato Grosso, por meio de emenda parlamentar atendida pela Secel-MT. Com entrada social de apenas dois quilos de alimentos, a programação comemora a trajetória da dupla humorística mais popular do Estado.

“Será uma programação imperdível, em que poderemos dar boas gargalhadas e celebrar a vida e carreira da dupla que promove a cultura matogrossense através do humor há tanto tempo. Para nós, da Secel, é uma honra contribuir para que a história desses extraordinários artistas seja reconhecida, preservada e difundida. Viva os mestres da cultura!”, destaca o secretário adjunto de Cultura da Secel, Jan Moura.

Lioniê Vitório e J. Astrevo: Mestres da Cultura

Além do trabalho humorístico‚ os atores Lioniê Vitório e Justino Astrevo são admirados também pela valiosa contribuição em preservar e difundir a cultura mato-grossense. Para se consolidarem no mercado das artes cênicas, os artistas acumulam décadas de dedicação ao teatro antes mesmo da criação das personagens Nico e Lau.

Lioniê Vitório, o Nico, é mato-grossense de Santo Antônio de Leverger. Formado em Artes e pós-graduado em Patrimônio Cultural, começou sua carreira artística em 1986, no Grupo Ânima de Teatro, na antiga Escola Técnica Federal de Mato Grosso‚ hoje IFMT.

Justino Astrevo de Aguiar, o Lau‚ nasceu em Cuiabá. Roteirista‚ diretor e ator, é formado em Letras e possui pós-graduação em Planejamento e Gestão Cultural. Sua carreira artística teve início em 1980, quando fundou o Grupo Folhas de Teatro.

Foi em 1989 que os artistas passam a trabalhar juntos na Companhia Folhas Produções‚ quando montaram diversos espetáculos e circularam por festivais das grandes capitais brasileiras. A atuação da dupla ajudou no desenvolvimento do cenário que tornou possível a existência de tantos outros valorosos profissionais do teatro mato-grossense atual.

Com a criação dos personagens Nico e Lau, em 1995, a dupla se tornou referência em empreendedorismo cultural, por quebrar paradigmas no fazer cênico com performances transmidiáticas. Dos palcos dos teatros‚ publicidade‚ CDs, DVDs, livros, revistas em quadrinhos‚ e filmes, os personagens ultrapassam os limites do fazer teatral, alcançando o público por meio de música, cinema e televisão.

Selecionado no edital Mestres da Cultura Mato-grosssense, que foi promovido pela Secel-MT com recursos da Lei Aldir Blanc, o projeto ‘Mestres da Cena’ é idealizado pelo publicitário Matheus De Luca. Além do audiovisual, a seleção pública possibilitou a criação de uma exposição virtual sobre os artistas que pode ser conferida no site www.nicoelau.com.br

Serviço

Show e Filme Mestres da Cena – Nico e Lau

Data: 23/04/2022

Horário: 20h

Local: Cine Teatro Cuiabá

Entrada: 2 kg de alimentos não perecíveis por pessoa

Mais informações: 65 3627.1244 / 65 99975.5513 / ou site nicoelau.com.br