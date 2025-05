Deputado Thiago Silva se reúne com feirantes e reforça destinação de emenda

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) reuniu-se nesta segunda-feira (5) com feirantes e lideranças da Associação dos Feirantes de Rondonópolis (Asfero). O encontro ocorreu no espaço da feira do Conjunto São José, local que necessita de melhorias estruturais urgentes e que receberá uma emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão, destinada pelo deputado estadual.

Thiago reforçou aos trabalhadores seu compromisso com as feiras populares em todos os bairros de Rondonópolis e defendeu o início das melhorias no espaço do Conjunto São José para alavancar o sustento e a atividade econômica na região.

“Feira é sinônimo de agricultura familiar, de geração de emprego e renda, de sustento para muitas famílias, gastronomia, turismo, etc. É ponto de encontro da população, lazer e cultura. Não dá para admitir uma atividade tão fundamental à mercê destas más condições que encontramos aqui no Conjunto São José. Falta estrutura, acessibilidade, reparos nas instalações elétricas e hidráulicas. Quando chove, alaga; o local está cheio de pombos e sujeira, ferros jogados nos cantos, lixeiras quebradas. Tudo isso espanta os consumidores, afasta quem poderia usufruir do espaço, e o resultado é o feirante, na ponta, sem conseguir trabalhar e ganhar seu dinheiro”, afirmou o parlamentar.

Luís Cláudio Martins, presidente da Asfero, agradeceu ao deputado estadual pelo recurso. “Nós, que vivemos da feira, só temos a agradecer pelo empenho do deputado Thiago Silva. Uma reforma neste espaço traz mais dignidade para nós, que vivemos dessa atividade”, pontuou.

A emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual já protocolada na Casa Civil , e agora será de responsabilidade da prefeitura elaborar o projeto de reforma do espaço para o recurso ser depositado no caixa do município.

Thiago Silva já possui um histórico de trabalho e luta em defesa dos feirantes da região. Em 2016, quando ainda era vereador, já viabilizado mais de R$ 1 milhão para a construção do espaço da feira, proporcionando mais conforto para trabalhadores, clientes e feirantes. Agora, como deputado, reafirma seu compromisso com a categoria, investindo novamente para melhorar a estrutura do local.

Além do investimento na Feira do Conjunto, o parlamentar também tem incentivado a expansão das feiras itinerantes, que levam oportunidades de comercialização para diversas regiões da cidade. No último ano, o deputado destinou recursos para a aquisição e entrega de centenas de barracas novas, ampliando o espaço de venda para produtores da agricultura familiar e fomentando a geração de renda no município. Com os investimentos, o parlamentar oportuniza a feirantes e consumidores feiras mais estruturadas, acessíveis e atrativas para toda a população.

Fonte: ALMT – MT