Deputado Wilson Santos elogia gestão de Flávia Moretti e anuncia novos recursos para Várzea Grande em 2026

Durante o mutirão social realizado ontem (30), na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Alino Ferreira de Magalhães’, em Várzea Grande, o deputado estadual Wilson Santos (PSD) fez elogios contundentes à gestão da prefeita Flávia Moretti (PL) e anunciou a destinação de novos recursos para o Município em 2026.

Em discurso, Wilson destacou a postura da prefeita nos oito meses de mandato e sua presença constante junto à população. “Nesses oito meses que a senhora está à frente da Prefeitura, não vi uma notícia ruim sobre Várzea Grande. Não há relatos de desvios de recursos ou problemas na saúde. Pelo contrário, o que se percebe é sua simpatia e proximidade com o povo. Eu nunca vi em Várzea Grande alguém tão presente entre a população como a senhora. Parabéns, prefeita Flávia, pelo trabalho incansável”, afirmou o deputado.

O parlamentar ainda ressaltou a dedicação pessoal de Flávia Moretti, que mesmo em recuperação após uma cirurgia, mantém uma rotina intensa. “A prefeita está operada, cansada, mas mesmo assim cumpre diariamente uma agenda de cinco, seis, até dez compromissos. Isso é impressionante e merece todo o reconhecimento”, completou Wilson Santos.

O deputado também anunciou a abertura de diálogo com a prefeita Flávia e o vereador Charles Araújo (Charles da Educação) para definir o destino das emendas parlamentares de 2026. “Este ano já destinamos R$ 1 milhão para Várzea Grande, sendo a reforma da Unidade Básica de Saúde do Capão Grande e R$ 500 mil para compra de medicamentos. Para o próximo ano, vamos ampliar esse valor e, em 2026, já estamos projetando mais investimentos. Tudo será tratado em conjunto com a prefeita e o vereador Charles, respeitando as prioridades da cidade”, destacou.

Wilson reforçou ainda que nenhuma ação será implementada sem alinhamento com o Executivo municipal. “Nós não vamos mexer em nada em Várzea Grande sem o conhecimento e a autorização da prefeita. Essa parceria é fundamental para garantir que os recursos cheguem onde realmente a população precisa”, finalizou.

O anúncio foi recebido com aplausos do público presente ao mutirão, que reuniu serviços de saúde, assistência social, cidadania e cultura no Grande Parque do Lago, na manhã de ontem (30).

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT