Deputados apreciam 60 vetos: 53 são mantidos e sete derrubados
Em três sessões ordinárias, sendo a terceira nesta quarta-feira (1), os deputados estaduais de Mato Grosso apreciaram 60 vetos do governador Mauro Mendes (União), a projetos de lei de autoria dos deputados e que após aprovados pelo Plenário das Deliberações, foram submetidos ao crivo do Poder Executivo. Do total, 53 vetos foram mantidos e sete derrubados.
Na sessão desta quarta-feira (1), em que os deputados apreciaram e votaram 11 dos 60 vetos, todos foram mantidos. No início da Ordem do Dia, o deputado estadual Dilmar Dal Bosco (União), líder de governo na Assembleia Legislativa, fez um encaminhamento junto aos deputados da base do governo no sentido de manter os vetos governamentais.
Os vetos governamentais derrubados pelos deputados estaduais nas três sessões realizadas nos dias 17 e 24 de setembro e neste primeiro de outubro, foram os seguintes:
– Veto Total 51/2025 aposto ao Projeto de Lei 709/2023, de autoria do deputado Gilberto Cattani (PL), que dispõe sobre a inclusão do queijo entre os produtos que compõem a cesta básica no âmbito do Estado de Mato Grosso;
– Veto Total 52/2025 aposto ao Projeto de Lei 1538/2023, do deputado Valmir Moretto (Republicanos), que acresce dispositivo à Lei 11.109, de abril de 2020, que dispõe sobre a gestão patrimonial da Administração Pública de Mato Grosso;
– Veto Total 55/2025 aposto ao projeto de lei nº 1553/2024, do deputado Júlio Campos (União Brasil), que dispõe sobre a estadualização da estrada que liga a MT-160, em Novo Horizonte do Norte a MT-220, em Tabaporã, passando pelo distrito de São João, no Município de Porto dos Gaúchos, numa extensão aproximada de 70 km
– Veto Total 58/2025 aposto ao projeto de lei nº 217/2024, do deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi (PSB), que dispõe sobre a criação de Programa de Prevenção à Doença de Endometriose no âmbito do Estado de Mato Grosso.
– VetoTotal 71/2025 aposto ao projeto de lei nº 1561/2024, de autoria do deputado Dr. Eugênio (PSB), que torna obrigatória a manutenção de exemplar da Cartilha dos Direitos dos Usuários do Sistema de Saúde (SUS), em todos os estabelecimentos de atendimento à saúde, postos de saúde, UPAs, hospitais públicos e particulares no âmbito do Estado de Mato Grosso.
– Veto Total 88/2025, aposto ao Projeto de lei complementar nº 74/2023, do deputado Diego Guimarães (Republicanos), que condiciona, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a imposição legislativa de fornecimento gratuito de bens e serviços e de obrigações onerosas ao setor de comércio; e o
– Veto Total 89/2025 total aposto ao Projeto de Lei 33/2025, do deputado Chico Guarnieri (PRD), que dispõe sobre autorizar o Governo de Mato Grosso a criar Núcleo Técnico específico para auxiliar os municípios do Estado de Mato Grosso na regulamentação dos cargos públicos de agente comunitário de saúde (ACS) e Agente de Combate às endemias (ACE).
Os deputados fizeram compromisso em zerar a apreciação de todos os vetos na primeira sessão ordinária da próxima quarta-feira, 8 de outubro, para que na Segunda Sessão Ordinária retomarem a apreciação de matérias que se encontram aguardando apreciando e ficam impedidas de serem votadas por causa do Regimento Interno e da Constituição Estadual que coloca s vetos como preferência na apreciação das Sessão Ordinárias, tão logo eles recebam parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR)
Fonte: ALMT – MT
Alunos da Unemat de Tangará da Serra conhecem funcionamento da ALMT
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) recebeu, nesta quarta-feira (1º), a visita de alunos e professores do curso de Jornalismo da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), campus de Tangará da Serra. A iniciativa foi organizada pela Secretaria de Comunicação (Secom), em parceria com o programa Por Dentro do Parlamento, com o objetivo de aproximar os futuros profissionais da prática jornalística desenvolvida no ambiente institucional.
Os universitários conheceram a Rádio Assembleia, participaram ao vivo do programa Balaio Brasil, com o apresentador Cléber Dias, acompanharam a transmissão do programa Direto do Plenário nos estúdios da TV Assembleia, percorreram setores estratégicos da Secom e participaram de um passeio guiado pelo Planejamento Estratégico. No dia anterior, na segunda-feira (30), também estiveram presentes no lançamento do Troféu Parlamento, o primeiro Prêmio de Jornalismo da Casa de Leis.
De acordo com a gerente de marketing da Secom, Noêmia Almeida, a visita dos alunos da Unemat à ALMT reforça a importância do intercâmbio entre instituições de ensino e órgãos públicos. Ao aproximar os acadêmicos da prática, a Assembleia Legislativa fortalece parcerias, mas também contribui para a formação de futuros jornalistas mais preparados para os desafios do mercado de trabalho.
“Essa iniciativa integra um conjunto de ações conjuntas que já desenvolvemos com a universidade. A coordenadora do curso de Jornalismo, professora Roseli Kochhann, é parceira da Assembleia e mobilizou os acadêmicos para estarem aqui. Os alunos presentes vivenciam hoje a prática da comunicação institucional e também participam do lançamento do primeiro Prêmio de Jornalismo do Parlamento. É uma oportunidade de ampliar horizontes e trazer o aprendizado da sala de aula para a realidade profissional”, afirmou.
Roseli ressaltou ainda a importância dos estudantes vivenciarem o jornalismo fora da academia. “Essas experiências são fundamentais porque permitem aos alunos saírem da teoria e conhecerem o funcionamento de uma redação ao vivo. O contato direto com as práticas de rádio, TV e assessoria possibilita a ampliação do conhecimento. Um bom jornalista se constrói tanto na sala de aula quanto na vivência prática, e momentos como este contribuem muito para a formação deles”, destacou.
Para Victor Nascimento, do 8º semestre, o contato direto com profissionais experientes é transformador. “Quando a gente tem esse contato com pessoas que já estão no mercado, ampliamos nossos horizontes e encontramos novas possibilidades. Ver na prática como funcionam o rádio, a TV e a assessoria é enriquecedor, porque ajuda a clarear dúvidas e mostra caminhos que talvez não imaginávamos. É um aprendizado para a vida”, afirmou.
Isabelli Pinheiro, também no 8º semestre, destacou a oportunidade de conhecer diferentes áreas da comunicação. “É muito diferente do que imaginamos em sala de aula. Aqui a gente vê de perto como funciona a comunicação institucional. Participar ao vivo na rádio foi uma experiência única e reforçou minha paixão pela área. Esse contato direto com vários formatos nos ajuda a pensar no futuro e a decidir em qual caminho seguir”, explicou.
Já Evelin Maria, aluna do 4º semestre, destacou a realização de um sonho. “Estar aqui é muito especial para mim. Sempre sonhei em conhecer esse espaço e vivenciar o jornalismo na prática. Sou apaixonada pela área de assessoria de imprensa, então estar em contato com esse ambiente e aprender com profissionais é uma experiência única. Inclusive, já penso em participar do Troféu Parlamento na categoria estudante”, disse.
Ao final da visita, os estudantes receberam certificados das mãos do secretário de Comunicação ,Coronel Henrique Santos e do primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Dr. João (MDB).
“Depois de muito tempo formado como médico, tive vontade de fazer faculdade de Jornalismo para me especializar em Jornalismo esportivo, mas acabei o sonho, por conta de agenda. Estou muito feliz pela presença dos alunos. Essas aulas de campo são muito importantes para a formação deles e a Assembleia Legislativa estará sempre de portas abertas”, destacou Dr. João.
Já o secretário de Comunicação reforçou o convite para que os alunos participem do 1º Prêmio de Jornalismo da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.
O Certifcado fará parte da carga horária dos alunos, totalizando 10 horas.
Fonte: ALMT – MT
Wilson Santos cobra Procon sobre alta do etanol em Mato Grosso
Devido ao aumento nos preços dos combustíveis em Mato Grosso, principalmente do etanol, o deputado estadual Wilson Santos (PSD) apresentou um requerimento para que a secretária adjunta de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon), Cristiane Vaz dos Santos, preste esclarecimentos sobre a situação. A proposição foi apresentada nesta quarta-feira (1º), durante sessão plenária na Assembleia Legislativa (ALMT).
“Estive em São Paulo há poucos dias e o etanol custava R$ 3,79. Já aqui, varia de R$ 4,20 a R$ 4,30 ou até mais. Mato Grosso é autossuficiente, exportador de etanol da cana-de-açúcar e do milho. Essa majoração não tem explicação. Tudo casadinho, praticando os mesmos valores. Então, quero fiscalizar os fiscais, porque o Procon, nesse quesito, não está fiscalizando coisa nenhuma”, afirmou o parlamentar.
Wilson lembrou ainda que, em 2019, foi instaurada uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Assembleia Legislativa para investigar a sonegação nos setores de combustíveis, mineral e do agronegócio. Segundo ele, o setor de combustíveis lidera a sonegação no estado, com 80% concentrada no etanol. “Nós temos hoje seis grandes usinas produzindo etanol de milho e outras seis em construção. Houve uma explosão na industrialização do milho em Mato Grosso. Algo está errado nesse processo e precisamos de respostas”, completou.
O parlamentar destacou que o etanol é amplamente utilizado pela população mato-grossense e que o preço elevado impacta diretamente o custo de vida, o transporte, a produção de alimentos e diversos serviços.
A data do convite à secretária adjunta do Procon será definida em conjunto com os demais parlamentares.
Fonte: ALMT – MT
