Deputados aprovam autorização para Executivo doar imóveis à municipalidade em Glória D’Oeste

Os acadêmicos do 7° semestre matutino do curso de Direito do Centro Universitário do Vale do Araguaia (Univar) realizaram nesta terça-feira (28 de março) uma visita guiada ao Fórum da Comarca de Barra do Garças.

Durante a visitação, os cerca de 30 estudantes puderam conhecer a estrutura e o funcionamento do Poder Judiciário de Mato Grosso, com a experiência de vivenciar o dia a dia forense.

Os alunos foram recebidos pelo juiz diretor do Foro da Comarca de Barra do Garças, Michell Lotfi Rocha da Silva, que fez considerações relevantes aos futuros operadores do Direito.

Os estudantes de Direito fizeram questão de agradecer pela receptividade do magistrado e de todos os servidores durante a visita. E também expressaram que o tour pela estrutura do Poder Judiciário de Mato Grosso trouxe a convicção para todos que o dia foi muito produtivo para a trajetória acadêmica de cada estagiário do Núcleo de Práticas Jurídicas.

A visita teve a supervisão do professor de Prática Jurídica I do Univar, Herôdoto Fontenele Junior, bem como da Coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas da instituição, Catarini Vezetiv Cupolillo.

Próxima visita – O Fórum de Barra do Garças recebe nesta quarta-feira (29 de março), às 14h, a visita dos alunos do período noturno do 7º semestre do curso de Direito do Univar.

