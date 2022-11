Deputados aprovam LDO de 2023 em segunda votação e redação final

A fome em Mato Grosso será discutida nesta sexta-feira em evento promovido pelo Ministério Público Estadual, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça. A abertura oficial ocorrerá às 9h e o evento será transmitido pela Plataforma Teams e no canal do MPMT no Youtube. A iniciativa faz parte do “Projeto Cibus – Você tem fome de quê?”, coordenado pelo Centro de Apoio Operacional Direitos Humanos, Diversidade e Segurança Alimentar. O evento conta com apoio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) – Escola Institucional do MPMT.

Na abertura, está prevista a participação online do Padre Júlio Lancellotti, que apresentará “Relatos sobre o enfrentamento à fome na maior Capital da América Latina”. Na sequência, ocorrerá o primeiro painel com o tema “Se minha rua falasse: a voz da fome”, com a participação da coordenadora estadual do Movimento Nacional de População em Situação de Rua (MNPR/MT), Rúbia Cristina de Jesus Silva, da psicóloga Adriana de Oliveira Rangel e do promotor de Justiça Henrique Schneider Neto.

No período da tarde, as discussões começarão às 13h30 com o painel “Notas sobre a fome no Brasil pós-pandemia”. O painel terá como palestrantes Bartira Mendes Gorgulho, doutora em Nutrição em Saúde Pública, e Flávia Carolina da Costa, doutora em Antropologia Social. A mediação das discussões será feita pelo procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes.

De acordo com a programação, às 15h30 a doutora em Sociologia, Silviane Ramos fará a “Contextualização – Comidas e Saberes”. Em seguida, haverá a Mostra de Comidas e Saberes com representantes dos Retireiros do Araguaia, Povo Quilombola de Vila Bela da Santíssima Trindade, Povo Guató de Barão de Melgaço, Povo Xavante de São Félix do Araguaia e da Culinária Cuiabana. O encerramento ficará a cargo da promotora de Justiça Maria Coeli Pessoa de Lima.

O projeto “Cibus – Você tem fome de quê” busca soluções para o cenário da fome e da insegurança no Estado de Mato Grosso. Os trabalhos começaram em 2021 com escuta social e seguiram em 2022 com acompanhamento, fiscalização e desenvolvimento de uma série de ações.

Dentre elas, a articulação para efetivação da Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional e envolvimento das Promotorias de Justiça para atuação municipal no enfrentamento à insegurança alimentar. Foi realizado ainda diagnóstico das pessoas em situação de insegurança alimentar no estado e dos equipamentos públicos e políticas públicas existentes, além de rodas de conversa sobre agroecologia na capital e em nove municípios do interior do estado.

Para o próximo ano, o projeto prevê a realização de ações de informação e sensibilização sobre a temática da fome em instituições de ensino públicas por meio do projeto pedagógico de implantação de hortas e a exibição do vídeo curta-metragem “O delicioso cardápio de descobertas da Alice”.

Hortas comunitárias também serão implantadas em Cuiabá para atender moradores em situação de rua.

Fonte: MP MT